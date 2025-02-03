O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? O Ses Türkiye yeni sezon tarihi...

Hüseyin Topuz

TV8 ekranlarının sevilen programlarından O Ses Türkiye, bu yıl da yeni kadrosuyla ekranlara gelecek.

O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda hangi isimlerin oturacağı geçtiğimiz günlerde belli oldu.

Yarışmanın jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Melike Şahin, Hadise ve Gökhan Özoğuz oturacak.

Jüri üyelerinin belli olmasının ardından O Ses Türkiye'nin ne zaman başlanacağı merak edilmeye başladı.

Peki, O Ses Türkiye ne zaman başlıyor? İşte O Ses Türkiye yeni sezon tarihi...

O Ses Türkiye'nin yeni sezonu 8 Şubat 2025 Cumartesi günü TV8 ekranlarında başlayacak.