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    O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı minileri giydi, fiziğiyle mest etti!

    O Ses Türkiye'nin güzel sunucusu Saadet Özsırkıntı, sosyal medyadan paylaştığı pozlarıyla takipçileri tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
    • 12.09.2022 - 10:45
    • Güncelleme : 12.09.2022 - 10:48
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    O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı minileri giydi, fiziğiyle mest etti!

    Acun Ilıcalı'nın yapımcısı olduğu TV 8'in sevilen ses yarışması O Ses Türkiye, birçok ünlü isme sahne oldu.

    Sunuculuk kariyerini O Ses Türkiye ile zirveye taşıyan Saadet Özsırkıntı da kısa sürede milyonların sevdiği ekran yüzlerinden olmayı başardı.

    Aslen Adanalı olan 32 yaşındaki sunucu, son zamanlarda iddialı pozlarıyla pozlarıyla gündem oluyor.

    Ünlü ismin, Instagram hesabında 328 bin takipçisi bulunuyor.

    Güzelliği ve düzgün fiziğiyle ön plana çıkan Özsırkıntı, son pozuyla takipçilerinden tam not aldı.

    Sarı mini elbisesiyle peş peşe pozlar paylaşan başarılı sunucuya, binlerce yorum ve beğeni yağdı.

    İşte, o paylaşım...

    O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı minileri giydi, fiziğiyle mest etti! #1

    O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı minileri giydi, fiziğiyle mest etti! #2

    O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı minileri giydi, fiziğiyle mest etti! #3

    O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı minileri giydi, fiziğiyle mest etti! #4


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