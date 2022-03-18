O Ses Türkiye sunucusu Saadet Özsırkıntı'nın havuz pozlarını gören küçük dilini yuttu! 'Mest olduk mest'

Uzun zamandır O Ses Türkiye sunuculuğu yapan Saadet Özsırkıntı, güzelliğiyle dikkati çekiyor. Sosyal medyanın aktif ismi olan Özsırkıntı, hesabından paylaştığı havuz pozlarıyla takipçilerini büyüledi.

Acun Ilıcalı'nın hazırladığı O Ses Türkiye yarışması, uzun zamandır TV8 ekranlarında yayınlanıyor.

Bugüne kadar birçok kez jüri değiştiren yarışma, verdiği pandemi arasının ardından geçtiğimiz sezon ekranlara döndü.

Birbirinden yetenekli isimlerin seyirciyle buluştuğu yarışmada, Saadet Özsırkıntı ise sunucu olarak karşımıza çıkıyor.

Arka planda yarışmacılarla ilgilenen ve onların duygularını en iyi şekilde yansıtmalarına yardımcı olan Saadet Özsırkıntı, güzelliği ile görenleri etkileyen bir isim.

1990 yılında dünyaya gelen, Özel Çağ Koleji mezuniyetinin ardından Koç Üniversitesi eğitimi ve Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde eğitim alan Özsırkıntı, sosyal medya paylaşımlarıyla mercek altına alındı.

Mart ayının sonlarına yaklaşmamıza rağmen karın yüzünü gösterdiği şu günlerde havuzdan pozlar paylaşan sunucu, görenlerden bolca yorum aldı.

HAVUZ POZLARI AKILLARI ALDI

O Ses Türkiye programında sunuculuk yapan Saadet Özsırkıntı, kısa süre içerisinde herkes tarafından tanındı. Aslen Adanalı olan güzeller güzeli sunucu, sempatik tavırlarıyla dikkati çekti.

Sosyal medyaya en güzel karelerini koyan sunucu, havuz pozlarını takipçilerinin beğenisine sundu. Güzel ismin kusursuz fiziğini gösteren pozlarına, hayranlarından binlerce yorum ve beğeni geldi.

Saadet Özsırkıntı'nın havuz pozlarına ''Çok güzelsin'', ''Ayrı bir havan var'' ve ''Bebek gibisin'' tarzında övgü dolu yorumlar yapıldı.