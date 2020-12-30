O Ses Türkiye yılbaşı konukları kimler? O Ses Türkiye yılbaşı jürileri kim?

O Ses Türkiye yılbaşı konukları kimler? O Ses Türkiye yılbaşı jürileri kim?

2020 yılında pandemi nedeniyle gerçekleşmeyen ses yarışması O Ses Türkiye, yılbaşı gecesi geri ekranlara dönüyor. Yarışmanın izleyicileri ise yılbaşı jüri ve konuklarını merak ediyor.

TV8 ekranlarında bu sezon O Ses Türkiye yer almamıştı. Ancak klasikleşen O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programı bu sene yapılacak ve birbirinden değerli sanatçılar yer alacak.

Birbirinden ünlü isimlerin müzik yeteneklerini sergileyeceği O Ses Türkiye’nin yılbaşı özel bölümü merakla bekleniyor.

Peki, O Ses Türkiye 2020 yılbaşı konukları kimler? O Ses Türkiye yılbaşı özel programında hangi sanatçılar var?

O SES TÜRKİYE YILBAŞI KONUKLARI KİMLER?

O Ses Türkiye yılbaşı özel programında konuklar belli olmaya başladı.

31 Aralık gecesinde; Kerem Bursin, Hande Erçel, Ezgi Mola, Cemal Can Canseven, Aleyna Tilki, Mert Fırat, Serhat Kılıç, Enis Arıkan, Hasan Can Kaya, Demet Özdemir, İbrahim Çelikkol, Özge Özder, Sinan Güleryüz, Miray Daner, Ayça Ayşin Turan, Nazlı Çelik, Burcu Özberk, Saadet Özsırkıntı, Mustafa Mert Koç ve Hakan Çalhanoğlu gibi isimler sahnede şarkı söylecek.

O SES TÜRKİYE JÜRİ ÜYELERİ

Sunuculuğunu Acun Ilıcalı'nın yapacağı O Ses Türkiye 2021 yılbaşı özel bölümünde jüri üyeleri ise Ebru Gündeş, Hadise, Murat Boz, Beyazıt Öztürk olacak.