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    O Ses Türkiye'de Acun Ilıcalı'nın teklifini kırmayan Ebru Gündeş sahneye çıktı

    O Ses Türkiye'de Acun Ilıcalı'nın teklifini kırmayan Ebru Gündeş sahneye çıktı

    O Ses Türkiye'de Acun Ilıcalı, "Seyircinin sesi oluyorum" diyerek Ebru Gündeş'i sahneye davet etti. Ilıcalı'nın davetini geri çevirmeyen Gündeş, performansıyla büyük beğeni topladı.
    • Haber Merkezi
    • 10.10.2021 - 20:06
    • Güncelleme : 10.10.2021 - 20:27
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    Ekran macerasına koronavirüs nedeniyle ara veren O Ses Türkiye, bu sene yepyeni jürisiyle ekranlara döndü.

    Jüri Oğuzhan Koç, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Ebru Gündeş, yeni yarışmacılarını seçmeye başladı.

    Yeni sezonun 2.bölümüne Ebru Gündeş'in performansı damga vurdu.

    ACUN ILICALI, EBRU GÜNDEŞ'İ SAHNEYE DAVET ETTİ

    Acun Ilıcalı, "Ebru Gündeş'in bu şarkıyı çok iyi söylediğini bilen biri olarak, seyircinin sesi oluyorum" diyerek Ebru Gündeş'i sahneye davet etti.

    O Ses Türkiye'de Acun Ilıcalı'nın teklifini kırmayan Ebru Gündeş sahneye çıktı VİDEO

    'BEN OLMAYINCA' ŞARKISINI SÖYLEDİ

    Yoğun istek ve Ilıcalı'yı kırmayan Ebru Gündeş, "Ben olmayınca" şarkısını seslendirdi.

    BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

    Ekran başındaki izleyicilerin ve stüdyodaki seyircilerin kulaklarının pasını silen Gündeş'in performansı, sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

    O Ses Türkiye de Acun Ilıcalı nın teklifini kırmayan Ebru Gündeş sahneye çıktı #1

    'BEN OLMAYINCA' ŞARKISININ SÖZLERİ

    Ben olmayınca, hemen bulmuşsun birini

    Yol ayrılında, unuttun yeminlerini

    Sen bitirdin, hem kendini hemde beni

    Şimdi git artik dönme geri

    Kime gidersen git, beni unut artık

    Birgün aşklar biter hatıralar kalır

    Kimi seversen sev hep hatırlatır

    Sanma bir başkası yerimi alır

    Gelenler gideni elbet aratır

    Birgün aşklar biter hatıralar kalır

    Kimi seversen sev hep hatırlatır

    Sanma bir başkası yerimi alır

    Gelenler gideni birgün aratır

    Ben olmayınca ondan kurtuldum demişsin

    Benim yerime bir başkasını sevmisşin

    Beni zaten aslında hiç sevmemişsin

    Üzülmedim hiç dönme geri

    Kime gidersen git, beni unut artik

    Birgün aşklar biter hatıralar kalır

    Kimi seversen sev hep hatırlatır

    Sanma bir başkası yerimi alır

    Gelenler gideni elbet aratır

    Birgün aşklar biter hatıralar kalır

    Kimi seversen sev hep hatırlatır

    Sanma bir başkası yerimi alır

    Gelenler gideni elbet aratır

    O Ses Türkiye de Acun Ilıcalı nın teklifini kırmayan Ebru Gündeş sahneye çıktı #2

    O Ses Türkiye de Acun Ilıcalı nın teklifini kırmayan Ebru Gündeş sahneye çıktı #3

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