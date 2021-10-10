O Ses Türkiye'de Acun Ilıcalı, "Seyircinin sesi oluyorum" diyerek Ebru Gündeş'i sahneye davet etti. Ilıcalı'nın davetini geri çevirmeyen Gündeş, performansıyla büyük beğeni topladı.

Ekran macerasına koronavirüs nedeniyle ara veren O Ses Türkiye, bu sene yepyeni jürisiyle ekranlara döndü.

Jüri Oğuzhan Koç, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Ebru Gündeş, yeni yarışmacılarını seçmeye başladı.

Yeni sezonun 2.bölümüne Ebru Gündeş'in performansı damga vurdu.

ACUN ILICALI, EBRU GÜNDEŞ'İ SAHNEYE DAVET ETTİ

Acun Ilıcalı, "Ebru Gündeş'in bu şarkıyı çok iyi söylediğini bilen biri olarak, seyircinin sesi oluyorum" diyerek Ebru Gündeş'i sahneye davet etti.

O Ses Türkiye'de Acun Ilıcalı'nın teklifini kırmayan Ebru Gündeş sahneye çıktı VİDEO

'BEN OLMAYINCA' ŞARKISINI SÖYLEDİ

Yoğun istek ve Ilıcalı'yı kırmayan Ebru Gündeş, "Ben olmayınca" şarkısını seslendirdi.

BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI

Ekran başındaki izleyicilerin ve stüdyodaki seyircilerin kulaklarının pasını silen Gündeş'in performansı, sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

'BEN OLMAYINCA' ŞARKISININ SÖZLERİ

Ben olmayınca, hemen bulmuşsun birini

Yol ayrılında, unuttun yeminlerini

Sen bitirdin, hem kendini hemde beni

Şimdi git artik dönme geri

Kime gidersen git, beni unut artık

Birgün aşklar biter hatıralar kalır

Kimi seversen sev hep hatırlatır

Sanma bir başkası yerimi alır

Gelenler gideni elbet aratır

Birgün aşklar biter hatıralar kalır

Kimi seversen sev hep hatırlatır

Sanma bir başkası yerimi alır

Gelenler gideni birgün aratır

Ben olmayınca ondan kurtuldum demişsin

Benim yerime bir başkasını sevmisşin

Beni zaten aslında hiç sevmemişsin

Üzülmedim hiç dönme geri

Kime gidersen git, beni unut artik

Birgün aşklar biter hatıralar kalır

Kimi seversen sev hep hatırlatır

Sanma bir başkası yerimi alır

Gelenler gideni elbet aratır

Birgün aşklar biter hatıralar kalır

Kimi seversen sev hep hatırlatır

Sanma bir başkası yerimi alır

Gelenler gideni elbet aratır