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- O Ses Türkiye'de Acun Ilıcalı'nın teklifini kırmayan Ebru Gündeş sahneye çıktı
O Ses Türkiye'de Acun Ilıcalı'nın teklifini kırmayan Ebru Gündeş sahneye çıktı
- Haber Merkezi
- 10.10.2021 - 20:06
- Güncelleme : 10.10.2021 - 20:27
Ekran macerasına koronavirüs nedeniyle ara veren O Ses Türkiye, bu sene yepyeni jürisiyle ekranlara döndü.
Jüri Oğuzhan Koç, Beyazıt Öztürk, Murat Boz ve Ebru Gündeş, yeni yarışmacılarını seçmeye başladı.
Yeni sezonun 2.bölümüne Ebru Gündeş'in performansı damga vurdu.
ACUN ILICALI, EBRU GÜNDEŞ'İ SAHNEYE DAVET ETTİ
Acun Ilıcalı, "Ebru Gündeş'in bu şarkıyı çok iyi söylediğini bilen biri olarak, seyircinin sesi oluyorum" diyerek Ebru Gündeş'i sahneye davet etti.
O Ses Türkiye'de Acun Ilıcalı'nın teklifini kırmayan Ebru Gündeş sahneye çıktı VİDEO
'BEN OLMAYINCA' ŞARKISINI SÖYLEDİ
Yoğun istek ve Ilıcalı'yı kırmayan Ebru Gündeş, "Ben olmayınca" şarkısını seslendirdi.
BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI
Ekran başındaki izleyicilerin ve stüdyodaki seyircilerin kulaklarının pasını silen Gündeş'in performansı, sosyal medyada da büyük beğeni topladı.
'BEN OLMAYINCA' ŞARKISININ SÖZLERİ
Ben olmayınca, hemen bulmuşsun birini
Yol ayrılında, unuttun yeminlerini
Sen bitirdin, hem kendini hemde beni
Şimdi git artik dönme geri
Kime gidersen git, beni unut artık
Birgün aşklar biter hatıralar kalır
Kimi seversen sev hep hatırlatır
Sanma bir başkası yerimi alır
Gelenler gideni elbet aratır
Birgün aşklar biter hatıralar kalır
Kimi seversen sev hep hatırlatır
Sanma bir başkası yerimi alır
Gelenler gideni birgün aratır
Ben olmayınca ondan kurtuldum demişsin
Benim yerime bir başkasını sevmisşin
Beni zaten aslında hiç sevmemişsin
Üzülmedim hiç dönme geri
Kime gidersen git, beni unut artik
Birgün aşklar biter hatıralar kalır
Kimi seversen sev hep hatırlatır
Sanma bir başkası yerimi alır
Gelenler gideni elbet aratır
Birgün aşklar biter hatıralar kalır
Kimi seversen sev hep hatırlatır
Sanma bir başkası yerimi alır
Gelenler gideni elbet aratır