O Ses Türkiye'de kimler olacak, kadro değişti mi? Acun Ilıcalı jürileri açıkladı

O Ses Türkiye'den Hadise'nin ayrılmasının ardından yerine gelecek isim araştırılırken, "O Ses Türkiye'de kimler olacak, kadro değişti mi?" sorusu gündeme geldi. Detayları ise Acun Ilıcalı duyurdu.

Ebru Gündeş ve Hadise arasında yaşanan krizin ardından, bu sene O Ses Türkiye jürisinde kimler olup kimlerin olmayacağı merak ediliyordu.

Acun Ilıcalı Haber Global ekranlarında yayınlanan "Az Önce Konuştum" programına katılarak, Hadise'ye ilişkin bir açıklama yaptı.

Ilıcalı açıklamasında, "Biliyorsunuz, biz O Ses Türkiye'yi ikiye ayırdık. Bir de O Ses Rap var. Hadise'de orada.

Hem Hadise çok başarılı oldu hem de program çok başarılı oldu. Şimdi Hadise'yi O Ses Rap'te düşünüyoruz.

Bir taraftan O Ses Türkiye için Hadise'nin yerine yeni birini düşünüyoruz. Hadise'nin yerini doldurmak kolay değil. Onun yerine birisini düşünüyoruz." dedi.

Acun Ilıcalı'nın bu açıklamasının ardından Hadise'nin yerine kimin geleceği ve diğer jüri üyelerinin değişip değişmediği merak konusu oldu.

Yarışmanın takipçileri, "O Ses Türkiye'de kimler olacak, kadro değişti mi?" sorusunu gündeme taşıyarak, araştırmaya başladı.

Peki, O Ses Türkiye'de kimler olacak, kadro değişti mi? İşte ayrıntılar...

O SES TÜRKİYE'DE KADRO DEĞİŞTİ Mİ?

Acun Ilıcalı TV8 ekranlarında yayınlanan 2. Sayfa programına katıldı. Ilıcalı programda O Ses Türkiye'ye dair önemli açıklamalar yaptı.

Ebru Gündeş ile anlaştık diyen Ilıcalı, "O Ses eğlenceli olmak zorunda. Ebru Gündeş ile anlaştık. Çok mutluyuz. 4. jürinin kim olacağına yarın karar vereceğiz." dedi.

OĞUZHAN KOÇ GELİYOR

Ilıcalı devam eden konuşmasında Hadise'nin yerine gelecek ismi söyleyerek şu ifadeleri kullandı;

"O Ses Türkiye jürisi eğlenceli olmak zorunda. Her futbolcudan teknik direktör olmayacağı gibi her şarkıcıdan da jüri üyesi olmuyor.

Ben bu zamana kadar iyi jüriler yaptığımızı düşünüyorum.Murat Boz'u da öyle keşfettik. Ben bu kadar eğlenceli biri olduğunu bilmiyordum.

Oğuzhan ile yarın görüşeceğiz. O bizim ailemizden biri... Oğuzhan sağ olsun 'Abi sen nasıl dersen öyle olsun' diyen biri... Beyaz da olacak diye düşünüyoruz. Bunlar bizim kafamızdaki isimler."