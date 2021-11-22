O Ses Türkiye'de sahne aldı, herkes şaşkına döndü! Cem Yılmaz'ın ikizi gibi...

O Ses Türkiye'de sahne aldı, herkes şaşkına döndü! Cem Yılmaz'ın ikizi gibi...

O Ses Türkiye'nin son bölümünde 47 yaşındaki yarışmacı Murat Ebinç, dikkati çekti. Saksafonuyla yaptığı solo performansıyla izleyiciyi etkileyen yarışmacı, Cem Yılmaz'a olan benzerliğiyle gündem oldu.

Yapımcılığını ve sunuculuğunu ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın üstlendiği TV8 ekranlarının sevilen yarışması programı O Ses Türkiye, yeni sezonuyla da adından söz ettiririyor.

Jüriliğini Ebru Gündeş, Murat Boz, Oğuzhan Koç ve Beyazıt Öztürk'ün yaptığı O Ses Türkiye, son dönemde final iddialarıyla gündeme geliyordu.

Ilıcalı'nın geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada erken final düşünmediğini söylemesi üzerine programın sevenleri derin bir nefes aldı.

Öte yandan sevilen yarışma, 20 Kasım Cumartesi akşamı yayınlanan sekizinci bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başardı.

CEM YILMAZ'A OLAN BENZERLİĞİ DİKKATİ ÇEKTİ

Bu bölümde performans sergileyen 47 yaşındaki yarışmacı Murat Ebinç, saksafonu ve Cem Yılmaz'a olan benzerliğiyle geceye damga vurdu.

Murat Ebinç, O Ses Türkiye 2021 kör eleme turunda Beyazıt Öztürk ve Oğuzhan Koç'u döndürmeyi başardı.

Beyazıt Öztürk'ün takımında olmayı tercih eden yarışmacı, kararını 'Hani Benim Recep'im' şarkısını saksofonla çalarak açıkladı.

SOSYAL MEDYAYA DAMGA VURDU

Jüri üyeleri de Cem Yılmaz'a benzerliğini dolayısıyla yarışmacıyla selfie çekildi. Ebinç'in Cem Yılmaz ile benzerliği, sosyal medyaya damgasını vurdu.

İşte o paylaşımlardan bazıları...



