O Ses Türkiye'den Kırmızı Oda'ya bomba transfer! Ünlü şarkıcı oyunculuğunu konuşturacak

Farklı hikayesi ve usta oyuncu kadrosu ile dikkat çeken TV8'in sevilen dizisi Kırmızı Oda, ses getirecek bir transfere daha imza attı. Ünlü şarkıcı Gökhan Özoğuz, Kırmızı Oda'nın kadrosuna dahil oldu.

Psikolog Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek yaşam öykülerini barındıran eserlerinden TV8 ekranlarına uyarlanan Kırmızı Oda dizisi, ikinci sezonda da ünlü konuklarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Yapımcılığını OGM Pictures'ın üstlendiği ve başrolünde Binnur Kaya'nın yer aldığı reyting rekortmeni Kırmızı Oda dizisinin her bölümü sabırsızlıkla bekleniyor.

Senaryosunu Deniz Gürlek ile Melek Seven'in kaleme aldığı ve cuma akşamlarına damgasını vuran diziden bomba bir transfer haberi daha geldi.

GÖKHAN ÖZOĞUZ KONUK OLUYOR

Müzisyenliğinin yanı sıra Kendi Yolumda, O Şimdi Mahkum, O Şimdi Asker ve Tramvay filmlerinde rol alan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, ilk kez bir dizinin kadrosuna dahil oldu.

Bir dönem O Ses Türkiye'nin jüriliğini de yapan Gökhan Özoğuz, yönetmen koltuğunda Başak Soysal ile Ali Balcı'nın oturduğu Kırmızı Oda dizisinde rol alacak.

TV100'ün haberine göre, Kırmızı Oda'nın 19 Kasım Cuma akşamı yayınlanacak 52'inci bölümüyle izleyici karşısına çıkacak olan ünlü şarkıcı, uyku problemi çeken ve bu yüzden pek çok sıkıntıyla karşılaşan Dara karakterine hayat verecek.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Gökhan Özoğuz, sosyal medya hesabından paylaştığı hikaye ile Kırmızı Oda dizisine katıldığını duyurdu.

Kırmızı Oda'nın yapımcısı OGM Pictures'ın paylaşımını alıntılayan ünlü şarkıcı, yaptığı paylaşıma ''Yoo, benim bir şeyim yok. İyiyim ben.'' notunu düştü.