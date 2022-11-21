O yaşayan en seksi kadın! Golfçü Paige Spiranac Dünya Kupası'na özel dekoltesiyle nefes kesti...

O yaşayan en seksi kadın! Golfçü Paige Spiranac Dünya Kupası'na özel dekoltesiyle nefes kesti...

Dünyanın en güzel kadını unvanını alan golfçü Paige Spiranac, son kareleriyle sosyal medyaya damga vurdu.

Golf tutkunlarının yakından tanıdığı bir isim olan 29 yaşındaki Paige Spiranac, spor kariyerini sonlandırdı ancak sosyal medyaya damga vurmaya devam ediyor.

Her paylaşımı binlerce beğeni alan Spiranac, fiziği ve güzelliğiyle oldukça cesur anlara imza atıyor.

Instagram'da 3.6 milyon takipçisi bulunan ve Playboy dergilerindeki anketlerde “Yaşayan en seksi kadın” seçilen Spiranac, Dünya Kupası'na özel poz verdi.

Dekoltesini konuşturdu

3 pozunu art arda paylaşan Paige Spiranac, dekolteli karelerinin üzerine “Sanırım artık futbolu seviyorum” pozunu düştü.

Takipçilerinin beğeni ve yorum yağmuruna tuttuğu kareler, kısa sürede gündem oldu.

İşte o anlar...