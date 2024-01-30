"Of Deli Gönül" ile ortalığı kasıp kavurmuştu! İşte BBG Tarık’ın yeni mesleği… Bir döneme damga vuran ve televizyon ekranlarında milyonları ekrana kilitleyen 'Biri Bizi Gözetliyor' yarışmasıyla tanınan BBG Tarık, yıllar sonra tekrar gündeme geldi. Bakın şimdi ne iş yapıyor…

ensonhaber.com

'Biri Bizi Gözetliyor' yarışmasının unutulmaz isimlerinden BBG Tarık, yıllar sonra sessizliğini bozarak tekrar gündeme geldi.

Tarık Ata Şimşek, bir döneme damga vuran 'Of Deli Gönül' şarkısıyla milyonların kalbinde taht kuran bir fenomen olarak hafızalara kazındı.

Ancak o dönemdeki şöhretinin ardından sessiz bir yaşam tercih eden Tarık, son dönemde yeniden konuşulmaya başlandı.

52 yaşındaki Tarık Ata Şimşek, evlilik hayatına İngilizce öğretmeni Nilgün Şimşek ile devam ediyor ve ikiz çocukları Emir ve Derin'e sahip.

Sessizliğiyle dikkat çeken ve popülerliğini koruyan BBG Tarık'ın, geçmişten günümüze yaşadığı değişim ise hayranlarını şaşırttı.

BBG Tarık bakın şimdi ne iş yapıyor…

Yeni mesleği şoke etti

Gözlerden uzak bir hayat sürdüren Tarık, Bodrum'da 'Fırıncı' isimli pastanesini açarak yeni bir iş alanına adım attı.

Geçmişteki müzik kariyerinin yanı sıra pastanecilikle de ilgilenen Tarık, sosyal medyada da geniş bir takipçi kitlesine sahip.