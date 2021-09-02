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- Öfkeli baba evden kaçan kızına canlı yayında saldırdı
Öfkeli baba evden kaçan kızına canlı yayında saldırdı
Didem Arslan'la Vazgeçme programında evden kaçak 19 yaşındaki kızı Hatice'ye kavuşan öfkeli baba, canlı yayında kızını kucaklayıp götürmeye kalktı. Kızı Hatice ise "Bırak" diye bağırdı.
- Haber Merkezi
- 02.09.2021 - 17:44
Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan'la Vazgeçme programında baba ve kızın arasında ilginç anlar yaşandı.
36 GÜNDÜR KAYIPTI
Türkçe öğretmenliği okuyan Hatice İnalcı, 36 gündür kayıptı. Rasül isimli kişi tarafından kaçırıldığını söyleyen aile, kızlarını geri istiyordu.
19 yaşındaki Hatice, 36 gün sonra anne ve babasının karşısına kaçtığı Rasül ile çıktı.
CANLI YAYINDA HAKARET
Öfkeli baba, kızını kaçırdığını iddia ettiği Rasül'e canlı yayında hakaretler yağdırdı.
KIZINI KUCAKLAYIP GÖTÜRMEYE KALKTI
Daha sonra kızının yanına giden baba, kızını kucaklayıp götürmeye çalıştı. O sırada 19 yaşındaki genç kız, stüdyoda "Bırak" diyerek bağırdı.
Öfkeli baba evden kaçan kızına canlı yayında saldırdı VİDEO