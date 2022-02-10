Oğlum 2. bölüm fragmanı: Siz olsanız ne yapardınız...

Oğlum 2. bölüm fragmanı: Siz olsanız ne yapardınız...

Show TV ekranlarının yeni dizisi Oğlum 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda, Tuğrul ile Zeynep’te Efe’nin bahsettiği kanıt olan kanlı gömleği buluyor. İşte Oğlum dizisi yeni bölüm fragmanı...

Show TV'nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Oğlum, yayın hayatına başlıyor.

Senaryosunu Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı Ay Yapım imzalı Oğlum dizisinin başrollerinde Canan Ergüder, Songül Öden, Nihal Yalçın, Serhat Teoman, Timur Acar ve Feyyaz Duman yer alıyor.

“Suçlu çocuk yoktur” cümlesinden yola çıkan ‘Oğlum’, farklı kesimlerden gelen iki ailenin vurucu hikayesini seyirciyle buluşturuyor.

İlk bölümüyle ekranlara gelen dizi, dikkatleri çekmeyi başardı. Seyirciler "Oğlum 2.fragmanı geldi mi" merak ederken yeni bölüm tanıtımı da yayınlandı.

Fragmanda; Tuğrul ve Zeynep, Efe’nin bahsetmiş olduğu kanlı gömleğe ulaşıyor.

Zeynep’in “Bildiğinizi söylerseniz çocuğunuz suçlu bulunacak, saklarsanız aklanacak. Siz olsanız ne yapardınız?” sorusui ile içerisinde kaldığı ikileme dikkat çekiyor.

İşte Oğlum 2. bölüm fragmanı...

Oğlum 2. Bölüm Fragman VİDEO