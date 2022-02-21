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    Oğlum 3. bölüm 2. fragman: Suçlu çocuk yoktu, suça sürüklenen çocuk vardır!

    Show TV ekranlarının yeni dizisi Oğlum 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmana, Demet'in "Suçlu çocuk yoktur" sözleri damga vuruyor. İşte Oğlum dizisi yeni bölüm 2. fragmanı...
    • Haber Merkezi
    • 21.02.2022 - 21:42
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    Oğlum 3. bölüm 2. fragman: Suçlu çocuk yoktu, suça sürüklenen çocuk vardır!

    Show TV'nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Oğlum, yayın hayatına başlıyor.

    Senaryosunu Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı Ay Yapım imzalı Oğlum dizisinin başrollerinde Canan Ergüder, Songül Öden, Nihal Yalçın, Serhat Teoman, Timur Acar ve Feyyaz Duman yer alıyor.

    Anne evlat sevgisini de işleyen dizi 'Oğlum', farklı kesimlerden gelen iki ailenin vurucu hikayesini seyirciyle buluşturuyor.

    İlk bölümüyle ekranlara gelen dizi, dikkatleri çekmeyi başardı. Seyirciler "Oğlum 3. bölüm 2.fragmanı geldi mi" merak ederken yeni bölüm tanıtımı da yayınlandı.

    İlyas’ın nezarethanede olması dikkat çekerken kızı Ceren’in ise tehlike altında olduğu gözlerden kaçmıyor.

    Sedat ve Demet arasında Efe sebebiyle fikir ayrılıkları yaşanırken Demet, “Suçlu çocuk yoktur, suça sürüklenen çocuk vardır!” sözleriyle Efe’nin ve tüm çocukların suçsuz olduğunun bir kez daha altını çiziyor.

    İşte Oğlum dizisi 3. bölüm 2. fragmanı...

    Oğlum 3. Bölüm 2. Fragman VİDEO


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