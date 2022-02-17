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    Oğlum 3. bölüm fragmanı: Efe'den şoke eden itiraf! Kaan'ın katili kim?

    Show TV ekranlarının yeni dizisi Oğlum 3. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmana, Efe'nin "Yalan söyledim, o çocuğu ben öldürmedim" sözleri damga vurdu. İşte Oğlum dizisi yeni bölüm fragmanı...
    • Haber Merkezi
    • 17.02.2022 - 10:04
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    Oğlum 3. bölüm fragmanı: Efe'den şoke eden itiraf! Kaan'ın katili kim?

    Show TV'nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Oğlum, yayın hayatına başlıyor.

    Senaryosunu Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı Ay Yapım imzalı Oğlum dizisinin başrollerinde Canan Ergüder, Songül Öden, Nihal Yalçın, Serhat Teoman, Timur Acar ve Feyyaz Duman yer alıyor.

    “Suçlu çocuk yoktur” cümlesinden yola çıkan ‘Oğlum’, farklı kesimlerden gelen iki ailenin vurucu hikayesini seyirciyle buluşturuyor.

    İlk bölümüyle ekranlara gelen dizi, dikkatleri çekmeyi başardı. Seyirciler "Oğlum 3.fragmanı geldi mi" merak ederken yeni bölüm tanıtımı da yayınlandı.

    Efe'nin babasına korkuyla sarıldığı tanıtımda İlyas ve Tuğrul, karşı karşıya gelir.

    Efe'nin "Yalan söyledim, ben öldürmedim" demesi ise herkesi şoke eder.

    Küçük çocuğun ormanlık alanda koşarken yanında birinin daha görülmesi, "Kaan'ı kim öldürdü" sorusunu yeniden gündeme taşır.

    İşte Oğlum dizisi 3. bölüm fragmanı...

    Oğlum 3. Bölüm Fragman VİDEO


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