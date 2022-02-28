Euro
15.60
-0.20%
Dolar
13.87
0.55%
Altın
846.68
0.95%
Borsa
1946
-0.32%
Bitcoin
570.499
4.68%
BTXN Coin
36.73
-3.84%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Çok bulutlu 4 C

    Oğlum 4. bölüm 2. fragman: Efe'nin cezaevinde ilk gecesi...

    Show TV ekranlarının yeni dizisi Oğlum 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda, Efe'nin cezaevinde olduğu görüldü. İşte Oğlum dizisi yeni bölüm 2. fragmanı...
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2022 - 22:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Oğlum 4. bölüm 2. fragman: Efe'nin cezaevinde ilk gecesi...

    Show TV'nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Oğlum, heyecanlı bölümleriyle devam ediyor.

    Senaryosunu Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı Ay Yapım imzalı Oğlum dizisinin başrollerinde Canan Ergüder, Songül Öden, Nihal Yalçın, Serhat Teoman, Timur Acar ve Feyyaz Duman yer alıyor.

    Anne evlat sevgisini de işleyen dizi 'Oğlum', farklı kesimlerden gelen iki ailenin vurucu hikayesini seyirciyle buluşturuyor.

    İlk bölümüyle ekranlara gelen dizi, dikkatleri çekmeyi başardı. Seyirciler "Oğlum 4. bölüm 2.fragmanı geldi mi" merak ederken yeni bölüm tanıtımı da yayınlandı.

    İlyas ve Melika arasında yaşanan tartışmada Melike'nin "Dünyanın en büyük acısını yaşadım ben" sözleri dikkat çekti.

    İşte Oğlum dizisi 4. bölüm 2. fragmanı...

    Oğlum 4. Bölüm 2. Fragman VİDEO


    İlginizi Çekebilir

    Btc Era ile İkinci Maaş Kazanabilirsin!
    Coin Haber

    Btc Era ile İkinci Maaş Kazanabilirsin!

    Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı kardeşiyle görenin aklını başından aldı! 'Bu ne karizma böyle ya'
    Medya

    Üç Kız Kardeş'in Türkan'ı kardeşiyle görenin aklını başından aldı! 'Bu ne karizma böyle ya'

    Sivas'ta efsanelere konu olan mağara dikkat çekiyor
    Kültür Sanat

    Sivas'ta efsanelere konu olan mağara dikkat çekiyor

    Görüş Bildir