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- Oğlum 4. bölüm 2. fragman: Efe'nin cezaevinde ilk gecesi...
Oğlum 4. bölüm 2. fragman: Efe'nin cezaevinde ilk gecesi...
Show TV ekranlarının yeni dizisi Oğlum 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Fragmanda, Efe'nin cezaevinde olduğu görüldü. İşte Oğlum dizisi yeni bölüm 2. fragmanı...
- Haber Merkezi
- 28.02.2022 - 22:00
Show TV'nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Oğlum, heyecanlı bölümleriyle devam ediyor.
Senaryosunu Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı Ay Yapım imzalı Oğlum dizisinin başrollerinde Canan Ergüder, Songül Öden, Nihal Yalçın, Serhat Teoman, Timur Acar ve Feyyaz Duman yer alıyor.
Anne evlat sevgisini de işleyen dizi 'Oğlum', farklı kesimlerden gelen iki ailenin vurucu hikayesini seyirciyle buluşturuyor.
İlk bölümüyle ekranlara gelen dizi, dikkatleri çekmeyi başardı. Seyirciler "Oğlum 4. bölüm 2.fragmanı geldi mi" merak ederken yeni bölüm tanıtımı da yayınlandı.
İlyas ve Melika arasında yaşanan tartışmada Melike'nin "Dünyanın en büyük acısını yaşadım ben" sözleri dikkat çekti.
İşte Oğlum dizisi 4. bölüm 2. fragmanı...