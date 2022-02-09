Oğlum dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri

Show TV ekranlarının yeni dizisi Oğlum, 9 Şubat akşamı yayın hayatına başlıyor. Dizinin oyuncu kadrosu ve karakterleri de seyirciler tarafından araştırılıyor. İşte oyuncular ve rolleri...

Proje ve senaryo tasarımını Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Gökçen Usta'nın oturduğu Show TV'nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Oğlum, yayın hayatına başlıyor.

Senaryosunu Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı Ay Yapım imzalı Oğlum dizisinin başrollerinde Canan Ergüder, Songül Öden, Nihal Yalçın, Serhat Teoman, Timur Acar ve Feyyaz Duman yer alıyor.

“Suçlu çocuk yoktur” cümlesinden yola çıkan ve bir umut hikayesi anlatan yeni dizisi ‘Oğlum’, farklı kesimlerden gelen iki ailenin vurucu hikayesini seyirciyle buluşturacak.

İzleyenlerin ebeveynlerin çocuklar üzerindeki etkilerine tanık olacağı Oğlum dizisinin karakterleri de merak ediliyor.

Seyirciler kim hangi rolü oynuyor araştırıyor. İşte Oğlum dizisi oyuncu kadrosu ve karakter analizleri...

OĞLUM DİZİSİ OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ

CANAN ERGÜDER - DEMET

Deneyimli ve başarılı Pedagog Demet. Çocuklarla iletişimi çok iyi, onlar için hep en iyisini ister. Bu dünyayı çocukların kurtaracağını düşünür.

SONGÜL ÖDEN - ZEYNEP

Disiplinli bir anne. Efe'nin teknoloji bağımlılığından hazmetmiyor. Eşi Tuğrul ile fikir çatışmaları yaşıyor.

FEYYAZ DUMAN - TUĞRUL

Çabuk sinirlenmesi onun en büyük problemi. Güzeller güzeli eşi Zeynep ve oğulları Efe'nin kalbini bu yüzden çok kırar. Belki de Efe'nin içine kapanmasının sebebi budur

TİMUR ACAR - İLYAS

Melike'nin kocası, Ceren ve Kaan'ın babası. Ailesi onun için vazgeçilmezdir. Yaşayacağı evlat acısı onun sonu olur.

SERHAT TEOMAN - SEDAT

Efe ve Kaan'ın başına gelenleri araştıracak olan komiser. Kendisini büyük bir çıkmazın ve acının içinde bulacak.

KUBİLAY AKA - BULUT

Zeynep'in erkek kardeşi. Yeğeni Efe ile çok benzerlikleri var. Efe'nin acısını yaşadıktan sonra ablasının yanında yer alır.

NİHAL YALÇIN - MELİKE

Kaan ve Ceren'in annesi. Bu dünyada çocuklarından daha değerli hiçbir şeyi yok. Eşi İlyas ile el ele verip çocukları için en iyi koşulları sağlamaya çalışır.

METEHAN PARILTI - EFE

11 yaşında, bilgisayar oyunlarının hayranı. Teknolojiye bağımlı bir çocuk. Ebeveynleri Zeynep ve Tuğrul'un kendisini fark edip sevmeleri için çabalar. Maneviyatı aç bir çocuk. Okul çıkışı parkta otururken Kaan'ı görür ve hayatı tamamen değişir.

EMİR KAAN ÖZKAN - KAAN

İlyas ve Melike'nin biricik oğlu. Annesinin kendisini okuldan almasını beklerken bir kirpinin peşine düşer. Tüm hayatı bu hamlesinden sonra tersine döner.

TUĞÇE KARAGÖZ - CEREN

Kaan'ın ablası, Melike ve İlyas'ın büyük çocuğu. Liseye gidiyor. Kardeşinin başına gelenlerden sonra ailesini ayakta tutmaya çalışır.