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- Oğlum dizisinin Ceren'i Mina Derman kimdir, kaç yaşında?
Oğlum dizisinin Ceren'i Mina Derman kimdir, kaç yaşında?
- Haber Merkezi
- 10.02.2022 - 17:47
Show TV'nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Oğlum dizisi, seyircilerin ilgisini çekmeyi başardı.
Dizinin başrollerinde; Canan Ergüder, Songül Öden, Nihal Yalçın, Serhat Teoman, Timur Acar ve Feyyaz Duman yer alıyor.
Oğlum dizisinde Ceren karakterine ise Mina Derman hayat veriyor.
Seyirciler ise Oğlum dizisinin Ceren'i kimdir, Mina Derman kaç yaşında gibi bilgileri sorguluyor.
İşte ‘Baş Belası’ ile yıldızı parlayan genç oyuncu Mina Derman hakkında merak edilenler...
OĞLUM'UN CEREN'İ MİNA DERMAN KİMDİR?
12 Nisan 2002'de İstanbul’da dünyaya gelen Mine Derman 17 yaşındadır.
MEF Okulları mezunu olan Mine Derman oyunculuk derslerini ise ünlü oyuncu Arif Pişkin’den almıştır. Aynı zamanda Payitaht Abdulhamid dizisinde yer alan Arif Pişkin Mina Derman’ın özel oyuncu koçudur.
Italya Milano Naba Academy’e üniversite eğitimi için başvuran Mine Derman kabul almıştır.
Mina Derman, Kanal D’de ilk bölümü yayınlanan “Bir Annenin Günahı” dizisinde ‘Zehra’ rolünde seyirci karşısına çıktı.
Ardından ATV'nin 'Baş Belası' dizisinde Sıla karakterini oynadı.
Şimdilerde ise Oğlum dizisinde Ceren karakterine hayat vermektedir.