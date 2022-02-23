Oğlum'un Melike'si Nihal Yalçın'ın kendisinden 13 yaş küçük sevgilisine bakın! Sarmaş dolaş pozları olay...

Oğlum dizisinde Melike karakterine hayat veren ünlü oyuncu Nihal Yalçın, özel hayatıyla mercek altına alındı. Yalçın'ın kendisinden 13 yaş küçük oyuncuyla aşk yaşadığını öğrenenler şaştı kaldı.

1981 yılında İstanbul'da dünyaya gelen ünlü oyuncu Nihal Yalçın, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Oyunculuk bölümünden mezun oldu.

Yüksek lisansını Bahçeşehir Üniversitesi İleri Oyunculuk bölümünde yapan Nihal Yalçın, konservatuar eğitiminden sonra uzun süre seslendirme yaptı.

Ardından birçok sinema, reklam filmi, TV filmi ve dizilerinde oyunculuk yapan Yalçın, başarılı performansıyla birçok ödüle layık görüldü.

Ünlü oyuncu, şimdilerde başrollerinde Canan Ergüder, Songül Öden, Kubilay Aka ve Feyyaz Duman'ın yer aldığı Show TV'nin yeni dizisi Oğlum ile izleyici karşısına çıkıyor.

Dizide Melike karakterine hayat veren ve başarılı performansıyla milyonların beğenisini kazanan Yalçın'ın özel hayatı izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

Hakkında araştırma yapanlar, güzel oyuncunun sevgilisinin kim olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi.

BERKER GÜVEN İLE BİRLİKTE

Ünlü oyuncu Nihan Yalçın, bir süredir kendisinden 13 yaş küçük meslektaşı Berker Güven ile aşk yaşıyor.

40 yaşındaki Nihal Yalçın, geçtiğimiz aylarda 26 yaşındaki sevgilisi Berker Güven ile Cihangir'de sarmaş dolaş görüntülenmişti.

Sokaktaki vatandaşların bakışlarına aldırış etmeyen öpüşüden ikiliden Berker Güven, "Keyfimiz yerinde arkadaşlar. Biliyorsunuz Nihal'in basın danışmanlığını yapmaya başladım. 58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ödül aldı o yüzden mutluyuz." sözleriyle şaşırtmıştı.

Berker Güven, şimdilerde dün itibarıyla yayın hayatına başlayan Üç Kız Kardeş dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor.