Oğlum'un Sedef'i Tuğçe Açıkgöz'ün eski sevgilisi Hekimoğlu'nun yıldızı çıktı! Gizli saklı süren aşk...

Oğlum dizisinde Sedef karakterine hayat veren Tuğçe Açıkgöz, eski sevgilisiyle gündeme geldi. Açıkgöz'ün bir dönem Hekimoğlu dizisinin yıldızıyla aşk yaşadığını öğrenenler ise şoke oldu.

10 Şubat 1993 tarihinde Eskişehir'de dünyaya gelen Tuğçe Açıkgöz, Kadir Has Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun oldu.

İstanbul Büyük Şehir Tiyatroları Çocuk bölümü olmak üzere çok sayıda tiyatro oyununda yer alan Tuğçe Açıkgöz, daha sonra dizi ve film projelerinde rol almaya başladı.

İlk oyunculuk deneyimini 2005 yılında vizyona giren "Alaturka" filmiyle yaşayan Açıkgöz, akabinde "Babam Geri Döndü" filminde rol aldı.

2007 yılında "Vatan Sağolsun" dizisinde şehit eşini canlandıran güzel oyuncu, 2015 yılında "Yaz'ın Öyküsü" dizisinde Ekim karakterine hayat verdi.

Son olarak dijital platformda yayınlanan Börü dizisinde boy gösteren oyuncu, şimdilerde Show TV'nin yeni dizisi Oğlum ile izleyici karşısına çıkıyor.

Oğlum dizisinde Sedef karakterine hayat veren Tuğçe Açıkgöz'ün özel hayatı izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

Hakkında araştırma yapanlar, Açıkgöz'ün eski sevgilisinin kim olduğunu duyunca şaşkınlıklarını gizleyemedi.

KAAN YILDIRIM İLE BİRLİKTEYDİ

Genç oyuncu Tuğçe Açıkgöz, son olarak Hekimoğlu dizisinde hayat verdiği Mehmet Ali karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Kaan Yıldırım ile aşk yaşadı.

İlişkilerinde güven problemi yaşayan Hadise ile Kaan Yıldırım çiftinin aşkları, geçtiğimiz haziran ayında sona ermişti.

Ayrılık sonrası kendi köşesine çekilen ve işleriyle uğraşan Kaan Yıldırım'ın Tuğçe Açıkgöz ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.

İkilinin 2 aydır birlikte olduğu ve aşklarını sadece en yakınlarının bildiği belirtilmişti. Tuğçe’nin, Hadise ile soyadının aynı olması da sosyal medyada gündem olmuştu.