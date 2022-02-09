Oğlum'un Zeynep'i Songül Öden kimdir? Songül Öden'in biyografisi...

Oğlum dizisinde Zeynep karakterini canlandırmaya hazırlanan Songül Öden'in hayatına dair detaylar merak konusu oldu. Peki, Oğlum'un Zeynep'i Songül Öden kimdir, kaç yaşında, nereli?

Proje ve senaryo tasarımını Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Gökçen Usta'nın oturduğu Show TV'nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Oğlum için geri sayım devam ediyor.

Senaryosunu Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı Ay Yapım imzalı Oğlum dizisinin başrollerinde Canan Ergüder, Songül Öden, Nihal Yalçın, Serhat Teoman, Timur Acar ve Feyyaz Duman yer alıyor.

Başarılı isim Songül Öden, uzun bir süredir ara verdiği ekranlara dönmek için artık saatleri saymaya başladı.

Mutlu bir evliliği olan ve oyunculuğu ile göz dolduran Songül Öden, hayranlarının özlemine bu akşam son verecek.

Öden'in başarılı performansından önce hayatına dair detayları merak edenler, "Oğlum'un Zeynep'i Songül Öden kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Oğlum'un Zeynep'i Songül Öden kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte yanıtı...

SONGÜL ÖDEN KİMDİR?

17 Şubat 1979 tarihinde Diyarbakır'da doğan Songül Öden, gençlik yıllarının çoğunu Ankara'da geçirmiştir.

İlk oyunculuk deneyimlerini Ankara Deneme Tiyatrosu'nda yaşayan Öden, Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana sanat Dalı'ndan mezun oldu.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda yarı zamanlı şan eğitimi alan oyuncu, Ankara Sanat Tiyatrosu'nda (AST), Ankara Deneme Sahnesi'nde, Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda ve birçok özel tiyatroda rol aldı.

DİZİ VE FİLMLER

1999 - Ferhunde Hanımlar

2001 - Vasiyet

2002 - Havada Bulut

2005 - 2007 - Gümüş

2007 - Sınır

2008 - Vazgeç Gönlüm

2009 - Acı Aşk

2010 - Mükemmel Çift

2011 - 72. Koğuş

2011 – 2014 - Umutsuz Ev Kadınları

2015 - Serçe Sarayı (Tv dizisi)

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