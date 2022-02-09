- Haberler
- Medya Haberleri
- Oğlum'un Zeynep'i Songül Öden kimdir? Songül Öden'in biyografisi...
Oğlum'un Zeynep'i Songül Öden kimdir? Songül Öden'in biyografisi...
- Haber Merkezi
- 09.02.2022 - 18:32
Proje ve senaryo tasarımını Ahmet Katıksız’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda ise Gökçen Usta'nın oturduğu Show TV'nin Ay Yapım imzalı yeni dizisi Oğlum için geri sayım devam ediyor.
Senaryosunu Hürer Ebeoğlu ve Sevgi Yılmaz'ın kaleme aldığı Ay Yapım imzalı Oğlum dizisinin başrollerinde Canan Ergüder, Songül Öden, Nihal Yalçın, Serhat Teoman, Timur Acar ve Feyyaz Duman yer alıyor.
Başarılı isim Songül Öden, uzun bir süredir ara verdiği ekranlara dönmek için artık saatleri saymaya başladı.
Mutlu bir evliliği olan ve oyunculuğu ile göz dolduran Songül Öden, hayranlarının özlemine bu akşam son verecek.
Öden'in başarılı performansından önce hayatına dair detayları merak edenler, "Oğlum'un Zeynep'i Songül Öden kimdir, kaç yaşında, nereli?" sorusunu gündeme getirdi.
Peki, Oğlum'un Zeynep'i Songül Öden kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte yanıtı...
SONGÜL ÖDEN KİMDİR?
17 Şubat 1979 tarihinde Diyarbakır'da doğan Songül Öden, gençlik yıllarının çoğunu Ankara'da geçirmiştir.
İlk oyunculuk deneyimlerini Ankara Deneme Tiyatrosu'nda yaşayan Öden, Ankara Üniversitesi DTCF Tiyatro Bölümü Oyunculuk Ana sanat Dalı'ndan mezun oldu.
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'nda yarı zamanlı şan eğitimi alan oyuncu, Ankara Sanat Tiyatrosu'nda (AST), Ankara Deneme Sahnesi'nde, Trabzon Devlet Tiyatrosu'nda, Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda ve birçok özel tiyatroda rol aldı.
DİZİ VE FİLMLER
- 1999 - Ferhunde Hanımlar
- 2001 - Vasiyet
- 2002 - Havada Bulut
- 2005 - 2007 - Gümüş
- 2007 - Sınır
- 2008 - Vazgeç Gönlüm
- 2009 - Acı Aşk
- 2010 - Mükemmel Çift
- 2011 - 72. Koğuş
- 2011 – 2014 - Umutsuz Ev Kadınları
- 2015 - Serçe Sarayı (Tv dizisi)
TİYATRO OYUNLARI
- 2013 - Kafkas Tebeşir Dairesi : Bertolt Brecht - Sadri Alışık Tiyatrosu
- 2012 - Küçük Adam Ne Oldu Sana? : Hans Fallada - Sadri Alışık Tiyatrosu
- 2011 - Keşanlı Ali Destanı : Haldun Taner - Sadri Alışık Tiyatrosu
- 2007 - Kadıncıklar : Tuncer Cücenoğlu - Sadri Alışık Tiyatrosu
- 2003 - Ne Kadınlar Sevdim : Atilla İlhan - Tiyatro Çisenti
- 2003 - Hortlak : Platus - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
- 2003 - Dört Mevsim : Arnold Wesker - Diyarbakır Devlet Tiyatrosu
- 2000 - Birimiz Hep İçin : Zühtü Erkan - Trabzon Devlet Tiyatrosu
- 1999 - Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz : Aziz Nesin - Trabzon Devlet Tiyatrosu
- 1998 - Mutlu Son : Bertolt Brecht - Ankara Devlet Tiyatrosu
- 1993 - Yerma : Federco Garcia Lorca - Ankara Deneme Sahnesi