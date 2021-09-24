Öğrenince çok şaşıracaksınız! Yalancı'nın Mehmet'i Salih Bademci meğer eşiyle aynı dizideymiş

Show TV'nin iddialı dizisi Yalancı'da Mehmet karakterine hayat veren Salih Bademci'nin kendisi gibi oyuncu olan eşinin de aynı dizide rol aldığı ortaya çıktı. İşte Salih Bademci'nin eşi...

Dijital yayın platformu Blu TV'de yayınlanan ''İlk ve Son'' dizisinde başrolü Özge Özpirinççi ile paylaşan ve sevişme sahneleriyle adından söz ettiren Salih Bademci, şimdilerde Show TV'nin yeni dizisi Yalancı'da rol alıyor.

Sevilen oyuncu Salih Bademci'nin eşinin çok ünlü bir oyuncu olduğu bilinirken bunu ilk defa öğrenenler ise çok şaşırıyor.

''Yalancı'' dizisinde birlikte rol alan Salih Bademci ile eşi İmer Özgün, dizinin yayın hayatına başlamasıyla birlikte sosyal medyanın en çok merak edilenleri arasında yerini aldı.

İMER ÖZGÜN İLE EVLİ

2015 yılında evlenen Salih Bademci ve İmer Özgün çiftinin İklim adında bir de kız çocukları var.

Daha önce de ''İstanbullu Gelin'' dizisinde birlikte kamera karşısına geçen ikili, mutlu evlilikleri ile parmakla gösterilen ünlü çiftler arasında yer alıyor.

''15 YILDIR TANIŞIYORUZ''

Geçtiğimiz günlerde Hürriyet Gazetesi'ne röportaj veren Salih Bademci, ilişkisiyle ilgili soruları da samimiyetle yanıtlamıştı.

Eşiyle konservatuvarda sınıf arkadaşı olduklarını belirten Bademci, ''15 senedir tanışıyoruz. Üzerine 5 yıl sevgililik yaşadık. 6 yıldır da evliyiz. Bu ilişki o sebeple varyasyon varyasyon arıza içeriyor. Ama bunun konforunu da yaşıyorum.'' demişti.

Salih Bademci, ''Bir insanın aşkı 15 sene sürer mi?'' sorusuna ise, ''Aynı kadın ve aynı adam kalmıyor. Bu değişim seni dönüştürüyor. Bunun karşı tarafı üzecek ya da mutlu edecek şekilde değişip değişmediği önemli. Yoksa ne İmer aynı kadın, ne ben aynı adamım. O yüzden bu ilişki 15 yıldır var.'' şeklinde yanıt verdi.