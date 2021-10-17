Oğulcan Engin ve Miray Daner aşkı belgelendi! Eski aşkları Kubilay Aka ve Ala Tokel bakın ne yaptı

Oğulcan Engin ve Miray Daner aşkı belgelendi! Eski aşkları Kubilay Aka ve Ala Tokel bakın ne yaptı

Oğulcan Engin ile oyuncu Miray Daner'in aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine oturdu. Bu iddialardan sonra ikilinin eski aşklarından bomba tepkiler gelirken aşkın ilk karesi de sosyal medyaya düştü.

Seda Sayan'ın işletmecilik yapan oğlu Oğulcan Engin, son dönemde oldukça hareketli özel hayatıyla sık sık magazin gündeminde kendine yer buluyor.

Oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile uzun süreli ilişkisini geçtiğimiz aylarda sonlandıran Engin, sosyal medya fenomeni Ala Tokel ile aşk yaşamaya başlamıştı. Ancak Oğulcan Engin hızlı çıktı. Bu aşk kısa sürdü ve ikili yollarını ayırdı.

Adı son günlerde Burcu Esmersoy ile anılan Oğulcan Engin'in çok geçmeden yine bir oyuncuya gönlünü kaptırdığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

MİRAY DANER'LE AŞK YAŞIYOR

Engin, geçen günlerde menajerinin doğum gününde oyuncu Miray Daner ile tanıştı. Daha sonra ikilinin aşk yaşamaya başladığı ortaya çıktı.

Çıkan aşk iddialarından sonra Miray Daner'in olaylı bir şekilde ayrıldığı Kubilay Aka ile Engin'in eski aşkı Ala Tokel'den bomba tepkiler geldi.

KUBİLAY AKA KISKANÇLIK KRİZİNE GİRDİ

Oğulcan Engin ile Miray Daner'in aşk iddiası magazin kulislerini hareketlendirirken bomba bir iddia daha ortaya atıldı.

Geçtiğimiz günlerde ''Aşk101'' ekibiyle Emirgan Gizli Kalsın'da eğlenen Kubilay Aka'nın eski sevgilisi Miray Daner'i Oğulcan Engin'le gördüğü ve kıskançlık krizine girdiği öne sürüldü.

ALA TOKEL'DEN OLAY GÖNDERME

Ayrıca çıkan haberlerin ardından Engin'in sosyal medya fenomeni eski sevgilisi Ala Tokel'den de manidar bir paylaşım geldi.

Tokel, ''Gelen gideni görüntülü arattı öyle diyeyim.'' sözleriyle eski aşkına gönderme yaptı.

İLK KARE GELDİ

Öte yandan magazin gündemini sallayan aşkın ilk karesi sosyal medyaya düştü.

İkili ilk kez dün gece Emirgan'daki Gizli Kalsın adlı mekandan çıkarken görüntülendi.