Ömer kaza geçirdi, beş yıllık küslük bitti! Demet Şener ile İbrahim Kutluay'dan flaş hamle!

Ömer kaza geçirdi, beş yıllık küslük bitti! Demet Şener ile İbrahim Kutluay'dan flaş hamle!

Beş yıl önce olaylı bir şekilde ayrılan eski basketbolcu İbrahim Kutluay ve Demet Şener barıştı. Eski eşler, oğulları Ömer'in düşüp kafasını yarmasıyla yıllar sonra ilk kez bir araya geldi.

2005 yılında nikah masasına oturan manken Demet Şener ve eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay çifti, beş yıl önce evliliklerini ihanet yüzünden sonlandırmıştı.

Boşandıktan sonra beş yıl boyunca birbirlerinin yüzüne bile bakmayan ve haklarında söylemediklerini bırakmayan İbrahim Kutluay ve Demet Şener barıştı.

OĞULLARI KAZA GEÇİRDİ

Sürpriz gelişmeye neden olan olay ise oğulları Ömer'in tatilde küçük bir kaza geçirmesi oldu.

Demet Şener ile evliliğinden olan kızı İrem ve oğlu Ömer ile birlikte yaz sezonunu Çeşme Ilıcalı'da açan İbrahim Kutluay, Ömer'in kaza geçirmesiyle ilk olarak eski eşini aradı.

İLK KEZ BULUŞTULAR

Hürriyet'in haberine göre; büyük panik yaşayan Demet Şener, çocuklarının bir an önce İstanbul’a dönmesini istedi.

İzmir'de yapılan müdahalenin ardından çocuklarıyla İstanbul'a dönen İbrahim Kutluay, Şener'e bilgi verdikten sonra bir de yemeğe davet etti.

Beş yıllık aradan sonra ailecek yedikleri yemekte, ilk kez karşı karşıya gelen eski eşler, oğullarının sağlığı için tüm kızgınlıklarını kenara bıraktı.

ÖMER'İN DURUMU İYİ

Bisiklete binen ablası İrem’in peşinden koşarken düşen ve kafasına dikiş atılan Ömer’in durumunun iyi olduğu ve dikişlerinin bugün alınacağı öğrenildi.

2005 yılında dünyaevine giren ve 2018 yılında boşanan eski eşlerin, yıllar sonra barıştıktan sonra keyiflerinin yerinde olduğu da gelen duyumlar arasında.