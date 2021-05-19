Oğuz Yılmaz kimdir? Ankaralı şarkıcı Oğuz Yılmaz neden öldü, kaç yaşındaydı?

Oğuz Yılmaz kimdir? Ankaralı şarkıcı Oğuz Yılmaz neden öldü, kaç yaşındaydı?

Ankara oyun havalarının usta ismi Oğuz Yılmaz, 53 yaşında yaşamını yitirdi. Vefat haberinin ardından Oğuz Yılmaz'ın hayatı ve biyografisi araştırma konusu oldu. Peki Oğuz Yılmaz kimdir?

Ankara oyun havası müziklerinin vazgeçilmez ismi Oğuz Yılmaz'ın geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

53 yaşındaki Oğuz Yılmaz'ın hayatı ve biyografisi vefat haberinin ardından gündemde merak edilen konular arasında yerini aldı.

Oğuz Yılmaz, küçük yaşlarda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği yarışma ile müzik hayatına adım atmıştır. 'Bas Bas Paraları Leyla’ya şarkısı, Türkiye’de ve Avrupa’da büyük ilgi görmüştür.

Peki, Oğuz Yılmaz kimdir, neden öldü? İşte, şarkıcı Oğuz Yılmaz'ın biyografisi ve hayatı...

OĞUZ YILMAZ KİMDİR?

25 Ekim 1968 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Türk şarkıcı, besteci ve söz yazarı Oğuz Yılmaz'ın müziğe olan ilgisi küçük yaşlarda başlamıştır. Küçük yaşlarda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği müzik yarışmalarına girerek müzik kariyerine adım atmıştır.

1989 yılında "Duydun mu? - Bi Denem" adında ilk albümünü yayımlamış ve bu şarkı satış rekorları kırmıştır.

1991 yılında Kazan Plak'la anlaşma yaparak 10'a yakın albüme imza atmıştır. 1993 yılında ''Çarşı Çakalı'', 1994 yılında ''Vurgunum Sana'', 1995 yılında ''Zilli Dilek'', 1996 yılında ''Nazlı'mı Beklerim'', 1997 yılında ''Keriman'' albümlerini çıkarmıştır.

1999 yılında 'Usta' albümünü yayımlamış ve bu albümünde yer alan parça ''Bas Bas Paraları Leyla'ya'' adlı şarkı, Oğuz Yılmaz'ın etkili yorumuyla Türkiye'de ve Avrupa'da büyük ilgi görmüştür.

2003 yılında ''Çekirge ve Gördün mü?'' gibi hit şarkılara imza atan başarılı sanatçı, ''Çekirge'' parçasıyla çocukların büyük beğenisini kazanmıştır.

Yoluna kendi müzik şirketiyle devam etmek isteyen Oğuz Yılmaz, 2004 yılında ''Yılmazlar Plak Şirketi'ni'' kurmuştur. Evli ve iki çocuk babası olan Oğuz Yılmaz, kızı Sude'yle ''Uğur Böceğim'' şarkısını düet yapmıştır.

Oğuz Yılmaz, Instagram’da @oguzyilmazmuzik hesabından müzik çalışmalarını ve fotoğraflarını paylaşmaktaydı.