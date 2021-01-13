Oğuz Yılmaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Oğuz Yılmaz evli mi? Oğuz Yılmaz şarkıları..

Ankara oyun havalarının vazgeçilmez ismi Oğuz Yılmaz bugün Demet Akalın ve Alişan'ın programına konuk oldu. Oğuz Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Oğuz Yılmaz nerelidir? soruları araştırılmaya başladı.

Çekirge şarkısı ile milyonların diline dolanan şarkıcı bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk oldu.

Uzun zamandır ekranlarda görünmeyen Oğuz Yılmaz bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah 13 Ocak konukları arasında yer aldı.

Yeniden Oğuz Yılmaz ekranlarda gören izleyicilerde hayatını ve biyografisini araştırmaya başladı.

Peki Oğuz Yılmaz kimdir, kaç yaşında? Oğuz Yılmaz evlimi, eşi kim? Oğuz Yılmaz hakkında merak edilen detaylar..

OĞUZ YILMAZ KİMDİR?

Oğuz Yılmaz, 25 Ekim 1968, Ankara doğumlu Türk şarkıcı, besteci ve söz yazarı. 1968 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir.

Müziği küçük yıllardan beri merak sarmıştır. Küçük yaşlarda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın düzenlediği müzik yarışmalarına girerek müziğe başlamıştır.

1989 yılında "Duydun mu? - Bi Denem" adında, ilk albümünü yayınlamıştır ve yaptığı bu şarkı satış rekorları kırmıştır.

1991 yılında yaptığı anlaşmayla Kazan Plak'la anlaşma yaparak 10'a yakın albüme imza attı.

1993' te 'Çarşı Çakalı', 1994' te 'Vurgunum Sana', 1995 yılında 'Zilli Dilek', 1996 yılında 'Nazlı'mı Beklerim', 1997 yılında 'Keriman' gibi albümlere imza attı.

1999 yılında 'Usta' albümünü yayınladı. Bu albümünde yer alan parça 'Bas Bas Paraları Leyla'ya' Oğuz Yılmaz'ın etkili yorumuyla Türkiye'de ve Avrupa'da büyük ilgi gördü.

2003 yılında 'Çekirge ve Gördün mü?' gibi hit şarkılara imza attı, Çekirge parçasıyla çocukların büyük beğenisini kazandı.

2004 yılında kendi müzik şirketiyle yoluna devam eden Oğuz Yılmaz 'Yılmazlar Plak Şirketini' kurdu.

Oğuz Yılmaz ayrıca kızı Sude'yle 'Uğur Böceğim' şarkısını düet yaptı. Oğuz Yılmaz evli ve iki çocuk babasıdır.

Sosyal medya ile kullanılan isimler arasında yer alan Oğuz Yılmaz, Instagram’da @oguzyilmazmuzik hesabından müzik çalışmalarını ve fotoğraflarını paylaşmaktadır.