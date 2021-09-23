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    Oğuzhan Koç aşka geldi! 'Sahte ilişki' iddialarına noktayı koydu

    Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir aşkının projeden ibaret olduğu iddia edilirken, Koç sosyal medyadan yeni bir paylaşım daha yaptı. Demet Özdemir'i paylaşan şarkıcı, proje ilişki iddialarını yalanladı.
    • Haber Merkezi
    • 23.09.2021 - 21:01
    • Güncelleme : 23.09.2021 - 21:04
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    Oğuzhan Koç aşka geldi! 'Sahte ilişki' iddialarına noktayı koydu

    Uzun zamandır aşk yaşayan Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in ilişkisinin projeden ibaret olduğu iddia edilmişti.

    İkili bu iddialara cevap vermekten kaçınırken, birlikte yaz sonunu değerlendirmek için tekne tatiline çıktılar.

    Demet Özdemir tekne tatilinde çektirdiği kareleri sosyal medya üzerinden paylaşarak, takipçilerinin beğenisine sundu.

    Çift haklarında çıkan iddialara kulaklarını kapatıp aşkın keyfini çıkarırken, Oğuzhan Koç sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

    OĞUZHAN KOÇ VE DEMET ÖZDEMİR'DEN YENİ PAYLAŞIMLAR

    Oğuzhan Koç bir yandan dahil olduğu O Ses Türkiye'nin çekimlerinde yer alırken, bir yandan ise sevgilisi Demet Özdemir ile vakit geçiriyor.

    O Ses çekimlerinden fırsat bulan Koç, sevgilisi ile tekne tatiline çıktı. İkili aynı anda sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı.

    Koç gönderisinde Demet Özdemir'i gözüne etiketlerken, çiftin kareleri takipçilerinden tam not aldı.

    Oğuzhan Koç aşka geldi! Sahte ilişki iddialarına noktayı koydu #1

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