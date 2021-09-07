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- Oğuzhan Koç sırılsıklam aşık! İşte Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in aşk dolu pozu..
Oğuzhan Koç sırılsıklam aşık! İşte Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in aşk dolu pozu..
- Haber Merkezi
- 07.09.2021 - 22:29
Koronavirüs tedbirlerinin gevşetilmesiyle birlikte konserlerine başlayan Oğuzhan Koç, dün Bursa'da sahne aldı.
Konserlerinden fırsat bulduğu zamanlarda sevgilisi Demet Özdemir ile bir araya gelen Koç, özel hayatında da mutluluğu ile dikkati çekiyor.
Evleneceklerine dair herhangi bir açıklama yapmayan ancak geçtiğimiz günlerde ayrılık haberlerini yalanlayan ikili, bugün yeniden buluştu.
Oğuzhan Koç o anları Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşarak, takipçilerinden tam not aldı.
OĞUZHAN VE DEMET'İN AŞK DOLU BAKIŞLARI
Dün Bursa'nın İnegöl ilçesinde konser veren Oğuzhan Koç, bugün soluğu sevgilisi Demet Özdemir'in yanında aldı.
Özdemir ile olan aşk dolu karesini Instagram'dan paylaşan Koç, kalp emojisi koymayı ise ihmal etmedi.
Çiftin mutluluk pozunu görenler ise "Yakında nikah masasına otururlar." yorumunu yaptı.