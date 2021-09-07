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Oğuzhan Koç sırılsıklam aşık! İşte Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in aşk dolu pozu..

Oğuzhan Koç sırılsıklam aşık! İşte Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in aşk dolu pozu..

Şu sıralar konserden konsere koşan Oğuzhan Koç, özel hayatında ise oldukça mutlu. Demet Özdemir ile aşk yaşayan Koç, Instagram hesabından yeni bir paylaşım daha yaptı.