Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in düğün tarihi belli oldu!

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir'in düğün tarihi belli oldu!

Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir ne zaman evleniyor sorusu merak konusu olmuştu.Ünlü çiftin düğün tarihleri belli oldu..

Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç bir süredir düğün hazırlıkları yapıyordu.Çiftin evlenecekleri tarih netleşti.

Sosyal medyada sıkça aşk dolu fotoğraflarını paylaşan ünlü çift düğün tarihine karar verdi.

Şu sıralar birlikte tatil yapan Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç ne zaman evlenecek sorusu magazin dünyasının ve hayranlarının merakla beklediği bir olay haline geldi.Ünlü çift düğün tarihini sonunda netleştirdi.

"Magazin D Yaz" isimli programın haberine göre Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir çifti 28 Ağustos'ta dünyaevine girecek.Sınırlı sayıda misafirin davet edileceği törenin yeri henüz bilinmiyor.