Oğuzhan Koç'un baldızı gözleri kamaştırdı! 'Demet'i fena sollar'

Oğuzhan Koç'un eşi oyuncu Demet Özdemir'in ablası, güzelliği ile görenleri şaşırttı. Derya Özdemir'e "Demet'ten daha güzel" yorumları geldi.

Kısa bir süre önce dünya evine giren ünlü çift Oğuzhan Koç ve Demet Özdemir, magazin gündeminde düşmüyor.

Güzelliği ve performansı ile dikkatleri üzerine çeken Demet Özdemir, hayranlarının yakın merceğinde...

Özel hayatı merakla irdelenen Demet Özdemir, bu kez ablası Derya ile görenleri şoke etti.

İstanbul'a gelerek kardeşine şöhretin kapısını Derya Özdemir, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekti.

Oğuzhan Koç'un güzeller güzeli baldızı

Derya Özdemir, güzelliğini öne çıkaran pozlarıyla Instagram'ı aktif olarak kullanıyor.

Özdemir kardeşler sık sık görüşüyor, sosyal medyadan paylaşımlar yapıyor.

Birbirinden güzel Özdemir kardeşler pek benzetilmese de, beğeni ve yorumlar peş peşe geliyor.

İşte Demet Özdemir'in öz ablası Derya Özdemir...