Oğuzhan Koç'un eski aşkı ÇGHB'nin yıldızı Zeynep süper minisiyle direk dansı yaptı! Değişimi dudak uçuklattı

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla adını duyuran Zeynep Koçak, iddialı bir paylaşım yaptı. Mini eteğiyle direk dansı yaparken poz veren Oğuzhan Koç'un eski sevgilisi Koçak, değişimiyle şoke etti.

Yayın hayatına 2008 yılında başlayan Kanal D'nin sevilen komedi programı Çok Güzel Hareketler Bunlar, 2011 yılında 89. bölümü ile final yaparak sona ermişti.

Kadrosunda Eser Yenenler, Ersin Korkut, İbrahim Büyükak, Büşra Pekin, Oğuzhan Koç, Şahin Irmak gibi isimlerin yer aldığı Çok Güzel Hareketler Bunlar, izleyiciler tarafından büyük ilgi görmüştü.

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla hafızalara kazınan isimlerden biri de ünlü oyuncu Zeynep Koçak olmuştu.

Oğuzhan Koç ile aşk yaşadı

Program sayesinde adını duyuran ve geniş bir hayran kitlesi elde eden Zeynep Koçak, bir dönem Oğuzhan Koç ile yaşadığı aşkla da çok konuşulmuştu.

Oğuzhan Koç ile ilişkisini sonlandırdıktan sonra ortadan kaybolan Koçak, uzun bir süre herhangi bir projede yer almamıştı.

Sık sık yüzündeki ve görünümündeki değişimle gündeme gelen ünlü oyuncu, takipçileriyle sosyal medya hesabından etkileşim kurmaya devam ediyor.

Cüretkar poz

Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinin sevilen isimlerinden olan ve yazdığı komik skeçlerle adından söz ettiren Zeynep Koçak'tan cüretkar bir poz geldi.

Instagram'da 90 bini aşkın takipçisi bulunan Zeynep Koçak, mini eteğiyle direk dansı olarak da bilinen Pole dansını yaparken çekildiği bir fotoğrafını paylaştı.

Koçak'ın ''Pole dance desen var'' notunu düştüğü iddialı paylaşımı, büyük ilgi gördü.

Saç rengini değiştiren ve estetik uygulamalar da yaptıran 38 yaşındaki oyuncu, değişimi ile beğeni topladı.