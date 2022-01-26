Oğuzhan Koç'un eski aşkını gören tanıyamıyor! Hem kilo hem estetik... Ne oldu sana Zeynep?

Oğuzhan Koç'un eski aşkını gören tanıyamıyor! Hem kilo hem estetik... Ne oldu sana Zeynep?

Çok Güzel Hareketler Bunlar'da rol alan Zeynep Koçak, şimdilerde bambaşka bir görünüme kavuştu. Oğuzhan Koç'la yaşadığı aşkla gündeme gelen oyuncu, estetikle adeta tanınmaz hale geldi.

Yılmaz Erdoğan tarafından hayata geçirilen ve kadrosunda Ayşegül Akdemir, Şahin Irmak, Ersin Korkut ve Eser Yenenler gibi isimler olan Çok Güzel Hareketler Bunlar, oyuncuları ile gündeme geliyor.

Uzun bir süre önce yayınlanan Çok Güzel hareketler Bunlar'ın bazı oyuncuları ortalıkta gözükmezken, bazıları ise birer yıldız oldu.

Ortalıkta gözükmeyen isimlerden birisi olan Zeynep Koçak, bir dönem Oğuzhan Koç'la aşk yaşamıştı.

İkilinin aşkı ani bir kararla biterken, Zeynep Koçak ortalardan kayboldu ve uzun bir süre herhangi bir projede yer almadı.

Koçak'ın ortadan kaybolma nedeninin değişimi olduğu ortaya çıkarken, adeta bambaşka biri oldu.

ZEYNEP KOÇAK'IN İNANILMAZ DEĞİŞİMİ

Geçmişte Oğuzhan Koç ile aşk yaşayan oyuncu Zeynep Koçak, son haliyle şoke etti. Sosyal medyada epey aktif olan Koçak, cesur pozlarıyla beğeni topluyor. Sarı saçlarına veda eden Koçak, tanınmakta zorlanılan bir hale geldi.

En son 2016 yılında yer aldığı Küçük Esnaf filmiyle kamera karşısına geçen Zeynep Koçak, uzun bir süredir setlerden uzak.

Koçak'ın son halini görenler ve inanamayanlar ise ''Evrime kafa atmış'' ve ''Yeni bir insan olmuş'' gibi yorumlarda bulundu.