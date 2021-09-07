Euro
9.892
0.57%
Dolar
8.3464
0.85%
Altın
482.14
-0.68%
Borsa
1.455
-1.35%
Bitcoin
401.500
-6.30%
EXEN Coin
23.41
-4.64%
21ºC
İstanbul
Açık 21 C

    Oğuzhan Koç'un sahnesinde ilginç anlar! Sahneye çıktı ve..

    Pandemi tedbirlerinin gevşetilmesiyle birlikte konserlerine yeniden başlayan Oğuzhan Koç, soluğu Bursa'da aldı. Koç'un konserinde sahneye çıkan bir vatandaş ise sevgilisine evlilik teklifi etti.
    • Haber Merkezi
    • 07.09.2021 - 21:40
    • Güncelleme : 07.09.2021 - 21:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Oğuzhan Koç'un sahnesinde ilginç anlar! Sahneye çıktı ve..

    Şu sıralar oyuncu Demet Özdemir ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Oğzuhan Koç, aşılamanın artmasıyla sahnelere geri döndü.

    Pandemi kurallarının gevşemesinin ardından peş peşe konserler veren Koç, dün gece ise Bursa'da sahne aldı.

    Sevilen şarkılarını seslendiren ve Bursalıların güzel bir gece geçirmesini sağlayan Koç'un sahnesinde ilginç anlar yaşandı.

    Koç'un konseri sırasında sahneye çıkan bir genç, sevgilisine binlerce kişinin önünde evlilik teklif etti.

    O anlar çekilen videolara yansırken, Oğuzhan Koç ise gence alkışlarla destek verdi.

    OĞUZHAN KOÇ'UN SAHNESİNDE EVLİLİK TEKLİFİ

    Oğuzhan Koç, Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünde İnegöl Belediyesi tarafından düzenlen konserde sahne aldı.

    Konserden önce İnegöl Belediyesi yetkilileriyle görüşerek, sevgilisine evlilik teklifinde bulunmak için istekte bulunan Emre Türk isimli vatandaşın bu isteği kabul edildi.

    Yetkililerin Oğuzhan Koç'a bildirmesi üzerine sanatçı, Emre Türk ve sevgilisi Çağla Ertürk'ü sahneye çağırdı. Türk, binlerce İnegöllü önünde sevgilisine sürpriz evlilik teklifinde bulundu.

    Evllilik teklifi karşısında şoke olan genç kız, "Evet" cevabını verdi. Koç, genç çifte davetiye göndermeleri halinde düğüne katılacağı sözünü verdi.

    Oğuzhan Koç'un sahnesinde ilginç anlar! Sahneye çıktı ve.. VİDEO

    Oğuzhan Koç un sahnesinde ilginç anlar! Sahneye çıktı ve.. #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir