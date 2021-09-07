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- Oğuzhan Koç'un sahnesinde ilginç anlar! Sahneye çıktı ve..
Oğuzhan Koç'un sahnesinde ilginç anlar! Sahneye çıktı ve..
- Haber Merkezi
- 07.09.2021 - 21:40
- Güncelleme : 07.09.2021 - 21:42
Şu sıralar oyuncu Demet Özdemir ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Oğzuhan Koç, aşılamanın artmasıyla sahnelere geri döndü.
Pandemi kurallarının gevşemesinin ardından peş peşe konserler veren Koç, dün gece ise Bursa'da sahne aldı.
Sevilen şarkılarını seslendiren ve Bursalıların güzel bir gece geçirmesini sağlayan Koç'un sahnesinde ilginç anlar yaşandı.
Koç'un konseri sırasında sahneye çıkan bir genç, sevgilisine binlerce kişinin önünde evlilik teklif etti.
O anlar çekilen videolara yansırken, Oğuzhan Koç ise gence alkışlarla destek verdi.
OĞUZHAN KOÇ'UN SAHNESİNDE EVLİLİK TEKLİFİ
Oğuzhan Koç, Bursa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümünde İnegöl Belediyesi tarafından düzenlen konserde sahne aldı.
Konserden önce İnegöl Belediyesi yetkilileriyle görüşerek, sevgilisine evlilik teklifinde bulunmak için istekte bulunan Emre Türk isimli vatandaşın bu isteği kabul edildi.
Yetkililerin Oğuzhan Koç'a bildirmesi üzerine sanatçı, Emre Türk ve sevgilisi Çağla Ertürk'ü sahneye çağırdı. Türk, binlerce İnegöllü önünde sevgilisine sürpriz evlilik teklifinde bulundu.
Evllilik teklifi karşısında şoke olan genç kız, "Evet" cevabını verdi. Koç, genç çifte davetiye göndermeleri halinde düğüne katılacağı sözünü verdi.
Oğuzhan Koç'un sahnesinde ilginç anlar! Sahneye çıktı ve.. VİDEO