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Oğuzhan Koç'un sahnesinde ilginç anlar! Sahneye çıktı ve..

Oğuzhan Koç'un sahnesinde ilginç anlar! Sahneye çıktı ve..

Pandemi tedbirlerinin gevşetilmesiyle birlikte konserlerine yeniden başlayan Oğuzhan Koç, soluğu Bursa'da aldı. Koç'un konserinde sahneye çıkan bir vatandaş ise sevgilisine evlilik teklifi etti.