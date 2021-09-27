Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman ayrıldı mı? Aşkta üçüncü perde!

Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman ayrıldı mı? Aşkta üçüncü perde!

Bu yılın sürpriz aşklarından olan Müjde Uzman ve Oğuzhan Uğur, ikinci kez ayrıldı. İkilinin neden ayrıldığı öğrenilemezken, Uzman 37. yaşına dostlarıyla girdi. Uğur ise arkadaşları ile konserdeydi.

Bu yılın en dikkat çeken aşklarından birisi olan Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman ikilisi, hayranları tarafından yakıştırılıyordu.

Çiftin evlenmeleri beklenirken, geçtiğimiz aylarda ani bir kararla hızlı başlayan ilişkileri bitti.

Bu ayrılığa uzun süre dayanamayan ikili, kısa bir süre önce yeniden bir araya geldi.

Ancak son gelen iddialara göre; çiftin aşka verdiği ikinci şansın yeterli olmadığı ve yeniden ayrıldıkları söylendi.

Bunun akabinde, "Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman ayrıldı mı?" sorusu gündeme getirildi.

Peki, Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman ayrıldı mı? İşte detaylar..

OĞUZHAN UĞUR VE MÜJDE UZMAN AYRILDI MI?

Oğuzhan Uğur ile Müjde Uzman'ın ilişkilerini ikinci kez noktaladığı iddia edildi.

Ağustos ayında aşka bir şans daha veren çift, arkadaşlarının düğününe el ele katılarak 'Barıştık' mesajı vermişti.

Geçtiğimiz gün 37. yaşını kutlayan Müjde Uzman, dostlarından gelen doğum günü mesajlarını sosyal medya sayfasında paylaşırken, Oğuzhan Uğur ise arkadaşlarıyla Harbiye Açıkhava'da konserdeydi.