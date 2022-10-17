Oğuzhan Uğur'dan Hakan Şükür paylaşımı

Oğuzhan Uğur, FETÖ'cü Hakan Şükür'ü Babala TV'ye konuk olarak almak isteyince sosyal medyada büyük tepki gösterdi, sonra da yaptığı paylaşımı sildi.

YouTuber Oğuzhan Uğur, her hafta Babala TV'de farklı kesimlerden konukları ağırlarken, bu kez programna almak istediği ismi duyurduğunda sosyal medyada büyük tepki topladı.

Hakan Şükür'ü Babala TV'ye davet etti

FETÖ firarisi Hakan Şükür'ü davet ettiği tweet'ini, tepkiler üzerine silen Oğuzhan Uğur'un paylaşımı şöyle:

"Kimse %100 kötü olamaz çünkü, bana göre onlar öyle. Onlara göre de ben. Bakalım yüzdeler ne.. Merak ediyorum ve yapmak istiyorum.

Onlar bize hiçbir zaman konuşma hakkı tanımadı. Ben aynını onlara yapmak istemiyorum.

(Hakan Şükür'ü etiketleyerek) Ne dersiniz, bir zamanlar "kral" dediğim, milli formada yazan adını öptüğüm beyefendi? Siz mesela katılır mıydınız?"