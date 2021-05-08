Oh Olsun filmi ne zaman, nerede çekildi? Oh Olsun filmi oyuncu kadrosu..

Oh Olsun filmi ne zaman, nerede çekildi? Oh Olsun filmi oyuncu kadrosu..

Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden olan Oh Olsun, bugün Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor. Peki, Oh Olsun filmi nerede, ne zaman çekildi? İşte, Oh Olsun filminin oyuncu kadrosu..

Türk sinemasının unutulmaz filmlerinden olan, yönetmen koltuğunda Ertem Eğilmez’in oturduğu Oh Olsun, bugün saat 16:15'te Show TV ekranlarında izleyicisiyle buluşuyor.

Başrollerini Hale Soygazi ile Tarık Akan'ın paylaştığı Oh Olsun filminin nerede ve ne zaman çekildiği izleyiciler tarafından merak ediliyor. Aynı zamanda filmin konusu ve oyuncu kadrosu da merak ediliyor.

Filmde fabrikatör iş insanı Fehmi Haznedar’ın 3 oğlu, babasının yanında işe girmek zorunda kalır. Normal şartlarda üniversite okuyan ancak yaptığı haylazlıklardan dolayı fabrikada işçi olarak çalışan Ferit, yanında çalıştığı Burhan Usta’nın kızına aşık olur. Daha önce kızlara yaptıklarıyla büyük ah alan Ferih, tam da ‘Oh Olsun’ denilecek olaylarla karşı karşıya kalır.

Peki, Oh Olsun filmi ne zaman, nerede çekildi? İşte Oh Olsun filmi konusu ve oyuncu kadrosu..

OH OLSUN FİLMİ NE ZAMAN VE NEREDE ÇEKİLDİ?

Türk sinemasının unutulmaz yapımları arasında yer alan Oh Olsun filmi, 1973 yılında İstanbul’da çekildi.

Yönetmen koltuğunda usta isim Ertem Eğilmez'in oturduğu, senaryosunu Sadık Şendil’in yazdığı Oh Olsun filmi, 1 Ocak 1974 tarihinde gösterime girdi. Aynı sene Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Senaryo Ödülü’ne layık görüldü.

1970'li yıllarda çoğunlukla romantik-komedi filmlerinin müziklerini seslendiren dönemin başarılı sanatçılarından Füsun Önal, film için aynı ismi taşıyan "Oh Olsun" isimli şarkıyı seslendirdi.

OH OLSUN FİLMİNİN KONUSU NEDİR?

Zengin bir fabrikatör olan Fehmi Haznedar'ın üç oğlundan en büyüğü olan Fazıl, biraz saftır ve babasının yanında çalışmaktadır.

Ortanca oğlu Ferit ise üniversitede okumakta ancak kızlarla ilgilenmekten, derslere vakit ayıramamaktadır. Küçük oğlu Ferdi de lise talebesidir fakat okulu önemsememekte, karnesindeki kötü notları kalemle değiştirmektedir.

Oğullarının yaptıklarını öğrenen Fehmi Haznedar, ceza olarak üç oğlunu da fabrikada işçi yapar ve çırak olarak Burhan Usta'nın yanına verir. Ardından Ferit, Burhan Usta'nın aynı fabrikada çalışan kızı Alev’e aşık olur ve olaylar bu andan itibaren değişmeye başlar.

OH OLSUN FİLMİNİN OYUNCULARI KİMDİR?