Oh Olsun'un Alev'i Hale Soygazi'nin son hali! "Hala alev gibi" Yeşilçam'ın güzeller güzeli oyuncusu Hale Soygazi'nin son hali merak konusu olurken yıllara meydan okuyan görüntüsü beğeni topladı. İşte Oh Olsun'un Alev'i...

Editör: Yağmur Dinç

1973 yılında vizyona giren Türk romantik komedi filmi Oh Olsun, Ferit ve Alev aşkını beyazperdeye taşıdı.

Yapımcılığını ve yönetmenliğini ise Ertem Eğilmez üstlendiği Oh Olsun filminde başrolleri ise Tarık Akan ve Hale Soygazi oynadı.

Milyonları hem ağlatan hem güldüren film, zaman zaman tv ekranlarında yayınlanıyor.

Nostaljik anlar yaşayan seyirciler ise oyuncuların şimdiki hallerini merakla araştırıyor.

HALA ALEV GİBİ

Oh Olsun'un Alev'i Hale Soygazi, yıllara meydan okuyan görüntüsü ile şoke etti.

73 yaşındaki usta oyuncu ve eski manken Soygazi, Instagram hesabından binlerce yorum aldı.

Güzelliğini koruyan Hale Soygazi'yi görenler, "Hiç değişmemiş", "Hala taş gibisiniz", "Yıllar geçmemiş gibi" yorumlarında bulundu.

İşte son hali...