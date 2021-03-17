Okan Bayülgen, TV100 kanalında sunduğu programda, "Ajda Pekkan sokağa çıkma yasağından muaf mı acaba? Sokağa çıkabiliyor mu? Yeni reklamını çekti, onu nasıl gidip çekti acaba?" dedi.

Okan Bayülgen TV 100 ekranlarında 'Nokta' isimli programda şarkıcı Nükhet Duru'yu konuk etti.

Kısıtlama konusunu konuşan ikili arasında eğlenceli diyaloglar yaşandı. Bayülgen esprili bir dille Nikhet Duru'ya, "İnsanlar evden çıkmazken sen fır dönüyorusun, seni ihbar edeyim mi polise şimdi?" sorusu üzerine Nükhet Duru, "Kitabına uyduruyorum. Polisler çok seviyor beni." şeklinde cevap verdi.

Bayülgen'in, "Sen 65'e gelmedin henüz daha değil mi?" sorusu üzerine Duru, "Henüz gelmedim, aslında resmi kayıtlarda geldim de, 4 yaş büyütmüşlerdi beni" diye cevap verdi.

"AJDA PEKKAN KISITLAMADAN MUAF MI?"

Bunun üzerine Bayülgen, "Ajda Pekkan muaf mı acaba, sokağa çıkabiliyor mu o? Yeni reklamını izledik, o reklamı nasıl gitti çekti, herhalde özel izin aldılar valilikten. Ya da Sağlık Bakanlığı'ndan özel izin almıştır. Bence Ajda için izini Dünya Sağlık Örgütü'nden aldılar." şeklinde konuştu.

Okan Bayülgen: Ajda Pekkan kısıtlamada yeni reklamını nasıl çekti? İZLE

