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    Okan Bayülgen'den Pınar Altuğ'a: Niye yaşlanmıyorsun

    Okan Bayülgen, 47 yaşındaki güzel oyuncu Pınar Altuğ'un yaşına takılarak güzelliğinin sırrını sordu.
    • Haber Merkezi
    • 28.12.2022 - 00:04
    • Güncelleme : 28.12.2022 - 00:11
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    Okan Bayülgen'den Pınar Altuğ'a: Niye yaşlanmıyorsun

    Güzelliği ve fiziği ile büyük beğeni toplayan ünlü oyuncu ve eski manken Pınar Altuğ, aralarında 8 yaş fark olan Yağmur Atacak ile olan mutlu evliliğiyle de dikkat çekmeye devam ediyor.

    Altuğ, tv100 ekranlarında yayınlanan Uykusuzlar Kulübü'nde Okan Bayülgen'in konuğu oldu.

    "Nasıl yaşlanmıyorsun"

    47 yaşındaki güzel oyuncu Pınar Altuğ'un yaşına takılan Bayülgen, "İnşallah yaşlanmıştır diye düşünüyordum ama hayır olmamış, gözlüklerimi de taktım ama olmamış, olmamış, olmamış. Ne yapıyorsun yüzüne, nasıl yaşlanmıyorsun" dedi.

    "İyi bakıyorum kendime"

    Pınar Altuğ, Bayülgen'in sorusuna gülerek "Bu da böyle çıktı, iyi bakıyorum kendime" yanıtını verdi.

    "Ben kocama hala aşığım"

    Eşi Yağmur Atacan ile ilişkisi hakkında da konuşan Altuğ, "İlişkimiz iyi gidiyor. Sırrı ne bilmiyorum, 15 sene oldu ben hala kocama aşığım" dedi.

    Okan Bayülgen'den Pınar Altuğ'a: Niye yaşlanmıyorsun VİDEO

    Okan Bayülgen den Pınar Altuğ a: Niye yaşlanmıyorsun #1

    Okan Bayülgen den Pınar Altuğ a: Niye yaşlanmıyorsun #2

    Okan Bayülgen den Pınar Altuğ a: Niye yaşlanmıyorsun #3


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