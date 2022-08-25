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    Oktay Kaynarca dizi setinden Pelin Akil ile olan o kareyi paylaştı! Beğeni yağdı..

    Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam setinden kareler paylaşmaya devam ediyor..
    • 25.08.2022 - 10:53
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 10:56
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    Oktay Kaynarca dizi setinden Pelin Akil ile olan o kareyi paylaştı! Beğeni yağdı..

    Oktay Kaynarca yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam setinden Pelin Akil ile olan fotoğraflarını paylaştı.Kısa sürede binlerce beğeni alan karaler sonrası hayranları dizinin ne zaman başlayacağını sormaya başladı.

    ATV ekranlarında yayınlanacak dizini yakın zamanda başlaması bekleniyor.Ünlü oyuncu Oktay Kaynarca Cezayir isimli karaktere hayat veriyor.Pelin Akil ise Firuze isimli karakteri canlandıracak.

    İkili sette birlikte çekindikleri bir fotoğrafı sosyal medyada paylaştı.Oktay Kaynarca'nın "Ben Bu Cihana Sığmazam setinden bir kare …Firuze&Cezayir…Biz karar veremedik fotoğrafın iki halini de koyduk,sizce?" notuyla paylaştığı kareler büyük beğeni topladı.

    İşte Oktay Kaynarca'nın instagram paylaşımı..

    Oktay Kaynarca dizi setinden Pelin Akil ile olan o kareyi paylaştı! Beğeni yağdı.. #1

    Oktay Kaynarca dizi setinden Pelin Akil ile olan o kareyi paylaştı! Beğeni yağdı.. #2


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