Oktay Kaynarca açıklamasıyla şaşkınlık yarattı! 'EDHO bizi hiç ilgilendirmiyor'

Oyuncu Oktay Kaynarca, final yapan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi hakkında açıklamalarda bulundu. Kaynarca, EDHO'nun dijital bir platformda yayınlanacağı iddialarına beklenmedik bir yanıt verdi.

Yedinci sezonuyla seyirci karşısına çıkmaya hazırlanan ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın aniden final yapması, hayranlarını hayal kırıklığına uğratmıştı.

Daha sonra EDHO'nun farklı bir isimle dijital bir platformda yayınlanacağı ve ATV'nin bu hamleye karşı hukuksal süreç başlattığı öne sürülmüştü.

Dizide Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren başarılı oyuncu Oktay Kaynarca, geçtiğimiz akşam Etiler'deki bir mekandan çıkarken görüntülendi.

"BİZİ UZAKTAN YAKINDAN HİÇBİR ŞEKİLDE İLGİLENDİRMİYOR"

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin farklı bir isimle dijital bir platform için yeniden çekileceği ancak kendisinin kadroda yer almadığı yönündeki iddialar hakkında konuştu.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; 56 yaşındaki oyuncu, konuyla ilgili, ''Benim bir haberim yok, biz yokuz. Biz projenin içinde değiliz öyle bir şey varsa da haberimiz yok, bu konu ile ilgili karar mercii ben değilim. Bu konuları diğer arkadaşlar ile konuşursanız daha sağlıklı olur ama bizi uzaktan yakından hiçbir şekilde ilgilendirmiyor, bir bilgimiz de yok.'' ifadelerini kullandı.

YENİ PROJESİNİ MÜJDELEDİ

Öte yandan Oktay Kaynarca, "Yeni bir projeniz olacak mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

''Yeni bir projem var, televizyona olacak. Hatta yapımcılığını da ben üstleneceğim. Şimdilik bunu söyleyeyim gerisi sürpriz olsun.''