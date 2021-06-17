Oktay Kaynarca EDHO'dan ayrıldı mı? Hızır'ın vedası...

EDHO’da Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca set ekibi ve arkadaşlarıyla birlikte fotoğraf paylaşarak, herkesin aklını karıştıran bir veda mesajı yayımladı. Peki EDHO Hızır Bey diziden ayrılacak mı?

ATV’nin Salı günleri yayınlanan ve yayınladığı gün reyting rekorları kıran Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi sezon finali yaptı. Ancak EDHO sezon finali sonrasında dizinin başrolü olan Oktay Kaynarca sosyal medya üzerinden veda mesajı paylaştı.

Bunun üzerine izleyenler Hızır Çakırbeyli Oktay Kaynarca diziden ayrılıyor mu? sorusuna cevap aramaya başladı.

EDHO’da Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veren Oktay Kaynarca'nın paylaşımı takipçilerini endişelendirdi. Peki Hızır Çakırbeyli diziden ayrılıyor mu? Oktay Kaynarca EDHO'dan ayrılacak mı? İşte detaylar..

OKTAY KAYNARCA EDHO'DAN AYRILDI MI?

Atv'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 199. bölümle sezon finali yaptı.

Dizinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, Instagram hesabı üzerinden şu veda mesajını paylaştı:

“199 Bölüm çekmişiz … Tam altı yıl. Neler yaşamışız hep beraber, dünyaya gelenler, aramızdan ayrılanlar,acılar sevinçler,dostluklar. En önemlisi milyonların evlerine misafir olmuşuz sorgusuz sualsiz, ailelerinden biri rahatlığıyla.. Gerçekten çok azim ve inanç isteyen bir özveriyle her hafta yüzümüzün akıyla çıkmamıza sebep değerli çalışma arkadaşlarım, emeklerinize sağlık .. Görüşmek üzere…”

EDHO yeni sezonda görüşürüz, yeni sezonda görüşmek üzere yazmayan Hızır Çakırbeyli karakteriyle çok sevilen Oktay Kaynarca diziye veda ettiği düşünülüyor.

Daha önce defalarca diziden çıkacağı yazılan Oktay Kaynarca 7. sezonda olmayacak gibi görünüyor. Eylül ayında başlaması beklenen diziden resmi bir açıklama henüz gelmedi.