Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruya ulaştı

Oktay Kaynarca Kim Milyoner Olmak İster'de 1 milyonluk soruya ulaştı

Kim Milyoner Olmak İster'in yılbaşı özel programında yarışan ünlü oyuncu Oktay Kaynarca, 1 milyon lira değerindeki soruyu açtırarak yarışmadan çekildi.

En çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster bu hafta, 'Yılbaşı Özel' bölümüyle milyonları ekran başına kilitledi.

Hülya Avşar ve Sefo bu özel akşamda hem yarışıp hem sevilen şarkılarıyla izleyicilere eğlenceli anlar yaşatırken, oyuncu Oktay Kaynarca ise yarıştı.

1 milyon liralık soruyu açtırdı

Tarihi anlara sahne olan Milyoner'de Oktay Kaynarca, 1 milyon TL'lik soruyu açtırdı.

Ancak Kaynarca, soruyu cevaplamadan yarışmadan çekildi.

İşte 1 milyonluk soru:

Günümüzde kullandığımız takvime göre, Roma'da yaşayanlar için 4 Ekim 1582 gününden sonraki gün hangisi olmuştur?

A: 5 Ekim 1582 B: 15 Ekim 1582 C: 5 Kasım 1582 D: 15 Kasım 1582

Sorunun doğru cevabı: 15 Ekim 1582

Kaynarca'nın bu başarısıyla yarışma tarihinde 1 milyon TL değerindeki soru beşinci kez açılmış oldu.