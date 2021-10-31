Oktay Kaynarca veda etti, EDHO'nun yönetmeni Onur Tan umut verdi! Beklemede kalın...

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yıldızı Oktay Kaynarca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dizinin final yaptığını duyurdu. Ancak yönetmen Onur Tan, umut vadeden paylaşımıyla kafaları karıştırdı.

Altı sezon boyunca ekran macerasını sürdüren ATV'nin fenomen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, uzun bir aranın ardından yedinci sezonuyla ekranlara dönmeye hazırlanıyordu.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer, Yalçın Hafızoğlu gibi isimlerin yer aldığı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 26 Ekim Salı akşamı 200. bölümüyle izleyici karşısına çıkacağı belirtilmişti.

Ancak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni sezon ilk bölümünü bekleyen izleyiciler, kötü bir sürpriz yaşadı. Günlerdir tanıtımı yapılan dizi, yeni bölüme dakikalar kala yayından kaldırıldı.

Oyuncuların bile şaşkınlıkla karşıladığı olaya ilişkin ATV tarafından veya dizinin yapım şirketinden resmi bir açıklama gelmezken dizinin final yapacağı iddiası gündeme bomba gibi düştü.

OKTAY KAYNARCA İDDİALARI DOĞRULADI

İzleyiciler, dizinin başka bir kanalda devam etmesini isterken dizide Hızır Reis karakterine hayat veren Oktay Kaynarca'dan kötü haber geldi.

Kaynarca, sosyal medya hesabından hayranlarına teşekkür ederek EDHO'nun bittiğini belirten veda paylaşımında bulundu.

Başarılı oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, ''At sırtında dünyayı fethetmek kolaydır. Zor olan attan indiğinde fethettiğini yönetebilmektir' Cengiz Han.... Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın değerli izleyicisine; yayına başladığımız ilk günden itibaren hiç eksilmeyen ilginize, sevginize, bizi ailenizden birileri olarak görmenize, sorgusuz sualsiz yüreklerinize kazırcasına sahiplenmenize, son ana kadar devam etmesi için beslediğiniz umutlarınıza sonsuz teşekkür ederim... Yedi yıl birlikte yol yürüdüğüm, birçok rekoru, başarıyı, mutluluğu, acıyı, sevinci birlikte yaşadığım ‘EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ’ ekibinin en büyüğünden en küçüğüne, emeği geçen bütün arkadaşlarıma; son dönem yaşanan bütün olumsuzluklara karşı duruş biçiminiz, etik tavrınız, iş disiplininiz ve yaşadıklarınıza rağmen sabrınız için yüreklerinizden öpüyorum. Ellerinize yüreklerinize sağlık. Bazen söz biter, yol biter, yolculuk biter ama her bitiş bir başlangıçtır. Hoşçakalın.'' ifadelerini kullandı.

OKTAY KAYNARCA VEDA ETTİ, ONUR TAN DEVAM DEDİ

ATV ile yaşanan kriz sonrasında EDHO'nun bittiği düşünülürken, dizinin yönetmeni Onur Tan'dan umut dolu bir paylaşım geldi.

Tan, Kaynarca'nın paylaşımını alıntılayarak, ''Reis'in eli vedaya eğil, yeni bir merhabaya kalkar... Ben biliyorum, güvenin beklemede kalın.'' dedi.

BİR SONRAKİ PAYLAŞIMINDA VEDA ETTİ

Onur Tan'ın bu paylaşımı izleyicileri umutlandırsa da kısa süre sonra ünlü yönetmenden de bir veda paylaşımı geldi.