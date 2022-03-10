Petrol
116.96
5.24%
Euro
16.38
0.77%
Dolar
14.76
0.79%
Altın
946.13
0.80%
Borsa
2047
0.22%
Bitcoin
582.000
-4.94%
BTXN Coin
38.13
-0.57%
Bitexen
3ºC
İstanbul
Kar 3 C

    Oktay Kaynarca'dan merak uyandıran paylaşım! Yeni bir 'EDHO' mu geliyor...

    EDHO'nun Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca, son paylaşımı ile dikkatleri çekti. EDHO seyircisi, Kaynarca'nın notunun ardından heyecanla beklemeye koyuldu.
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2022 - 12:17
    • Güncelleme : 10.03.2022 - 12:32
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Oktay Kaynarca'dan merak uyandıran paylaşım! Yeni bir 'EDHO' mu geliyor...

    ATV ekranlarına sürpriz bir şekilde veda eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, seyircisinin hala gündeminde...

    Oktay Kaynarca'nın "Hızır Çakırbeyli" karakteriyle yer aldığı diziye dair yeni gelişmeler yakından takip ediliyor.

    EDHO oyuncuları kendi yollarını çizerken, Oktay Kaynarca'nın sosyal medyadaki son paylaşımı kafada soru işaretleri yarattı.

    EDHO geri dönecek mi derken, Kaynarca başka bir adım attı.

    "GÜZEL ADAMLAR" GELİYOR

    Yapımcılığını kendisinin üstleneceği dizi için kolları sıvayan Kaynarca’nın dün Kalamış Marina’dan paylaştığı fotoğraf büyük heyecan yarattı.

    Kaynarca'nın Onur Tan ve Seyfi Şahin ile birlikte Güzel Adamlar isimli yapım şirketini kurduğu ortaya çıktı.

    Ünlü oyuncu, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım ile de yola çıktıklarını “Güzel Adamlar”dan yakında…." notuyla duyurdu.

    Oktay Kaynarca dan merak uyandıran paylaşım! Yeni bir EDHO mu geliyor... #1

    Oktay Kaynarca dan merak uyandıran paylaşım! Yeni bir EDHO mu geliyor... #2


    İlginizi Çekebilir

    Ünlü oyuncu Özge Özberk, üç çocuk kitabıyla yazarlığa adım atıyor
    Kitap

    Ünlü oyuncu Özge Özberk, üç çocuk kitabıyla yazarlığa adım atıyor

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!
    Cryto Trade

    Ünlü iş insanı Murat Acar, Kriptodaki açığı buldu!

    FETÖ’cü eski Danıştay hakimi, Ankara'da yakalandı
    3. Sayfa

    FETÖ’cü eski Danıştay hakimi, Ankara'da yakalandı

    Görüş Bildir