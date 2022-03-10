Oktay Kaynarca'dan merak uyandıran paylaşım! Yeni bir 'EDHO' mu geliyor...

Oktay Kaynarca'dan merak uyandıran paylaşım! Yeni bir 'EDHO' mu geliyor...

EDHO'nun Hızır Çakırbeyli'si Oktay Kaynarca, son paylaşımı ile dikkatleri çekti. EDHO seyircisi, Kaynarca'nın notunun ardından heyecanla beklemeye koyuldu.

ATV ekranlarına sürpriz bir şekilde veda eden Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, seyircisinin hala gündeminde...

Oktay Kaynarca'nın "Hızır Çakırbeyli" karakteriyle yer aldığı diziye dair yeni gelişmeler yakından takip ediliyor.

EDHO oyuncuları kendi yollarını çizerken, Oktay Kaynarca'nın sosyal medyadaki son paylaşımı kafada soru işaretleri yarattı.

EDHO geri dönecek mi derken, Kaynarca başka bir adım attı.

"GÜZEL ADAMLAR" GELİYOR

Yapımcılığını kendisinin üstleneceği dizi için kolları sıvayan Kaynarca’nın dün Kalamış Marina’dan paylaştığı fotoğraf büyük heyecan yarattı.

Kaynarca'nın Onur Tan ve Seyfi Şahin ile birlikte Güzel Adamlar isimli yapım şirketini kurduğu ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu, sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım ile de yola çıktıklarını “Güzel Adamlar”dan yakında…." notuyla duyurdu.