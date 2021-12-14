Oktay Kaynarca'nın hiç görmediğiniz kareleri...Yıllar önce yaptığı meslek bakın neymiş!

Oktay Kaynarca'nın hiç görmediğiniz kareleri...Yıllar önce yaptığı meslek bakın neymiş!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde Hızır karakterini canlandıran Oktay Kaynarca'nın eski mesleği ortaya çıktı. Yakışıklı oyuncunun hayranları, o mesleği duyunca şaşkınlığını gizleyemedi.

ATV ekranlarında yayınlanan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisi, 7. sezona başlamadan final verdi.

Başrollerinde Oktay Kaynarca, Ozan Akbaba, Yunus Emre Yıldırımer gibi isimlerin yer aldığı EDHO, final kararı ile herkesi üzdü.

Başarılı ve tecrübeli oyuncu Oktay Kaynarca dizide, Hızır Çakırbeyli karakterine hayat veriyordu.

Oyuncu Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin bittiğini, sosyal medya üzerinden yayınladığı veda mesajı ile duyurdu.

Bu mesajında herkesi üzen Kaynarca, dizinin başka bir kanala geçme ihtimali olmadığını söyledi.

EDHO dahil olmak üzere daha önce birçok başarılı projede yer alan Oktay Kaynarca, bu sefer yıllar önce çekilmiş kareleri ile gündem oldu.

Oyuncunun yıllar önce yaptığı mesleği duyan ve çektirdiği kareleri gören hayranları, şoke oldu.

OKTAY KAYNARCA'NIN ESKİ MESLEĞİ

Oktay Kaynarca konservatuvar sınavına girmeden önce, bir otomobil fabrikasında işçi olarak çalışıyordu.

Kaynarca otomobil fabrikasında işçi olarak çalışırken çekilen pozunu, "Yer İstanbul Fiat kamyon fabrikası, 50 NC midibüs elektrik montaj hattı.... Hayatın o yıllarda da BANA GÜZEL olduğu daha GÜZEL olacağına inandığım yıllar... Ne kadar kalbi güzel sevenlerim varmış kendimle gurur duydum.

Her insana nasip olmaz bunca yıl gerçekte yüzünü bile görmedikleri ama hep sevdikleri inandıkları arkasında durdukları bir adam olmak... Tek tek hepinize sarıldığımı kucakladığımı varsayın benim güzel memleketimin güzel yürekli insanları" notuyla paylaşmıştı.