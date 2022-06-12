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    Oktay Kaynarca'nın yeni dizisine EDHO'dan transfer! Ekip toplanıyor...

    Sürpriz bir şekilde final yapan EDHO'nun ardından setlere dönmeye hazırlanan Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi "Bu Bu Cihana Sığmazsam"a, bomba bir ismin transfer edildiği konuşuluyor.
    • Haber Merkezi
    • 12.06.2022 - 12:43
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    Oktay Kaynarca'nın yeni dizisine EDHO'dan transfer! Ekip toplanıyor...

    EDHO izleyicileri, başrol Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi ile yeniden heyecanlandı.

    Ünlü oyuncu, "Yeni bir projeye başlıyoruz. Adı 'Ben Bu Cihana Sığmazam' olacak" diyerek dizisini duyurdu.

    Çekimleri haziran ayının sonunda başlayacak dizinin Eylül ayında yayınlanması  bekleniyor.

    Alican Yaraş ve Yusuf Alp’in yazdığı dizide Oktay Kaynarca "Cezayir" karakterine hayat verecek.

    Ben Bu Cihana Sığmazsam'ın yavaş yavaş netleşen kadrosu da merak konusu.

    Dizinin kadrosunu güçlendirmek isteyen Oktay Kaynarca, geçtiğimiz mayıs ayında Işıl Yücesoy ile el sıkıştı. Dizi için EDHO’dan bir isimle görüşme gerçekleştirildiği öğrendil.

    EDHO'nun Tipi'si kadroda

    Gazeteci Arif Hür'ün haberine göre, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde canlandırdığı 'Tipi' karakteri ile bilinen oyuncu Savaş Özdemir'in, Oktay Kaynarca'nın yeni dizisi için yönetmeni Onur Tan ile görüştüğü ortaya çıktı.

    Şu ana kadar kendisine gelen 4 dizi ve 2 sinema filmi teklifini reddettiği öğrenilen Özdemir'in, 'Ben Bu Cihana Sığmazam' dizisi ile görüşmelerinin devam ettiği ve kadroya dahil olacağı öğrenildi.

    Oktay Kaynarca nın yeni dizisine EDHO dan transfer! Ekip toplanıyor... #1


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