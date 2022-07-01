Oktay Kaynarca'nın yeni dizisinin çekimleri başladı! İlk fotoğraflar geldi!

Oktay Kaynarca yeni dizisi için kamera karşına geçti ve hayranlarını heyecanlandırdı.İşte dizi setinden gelen ilk kareler..

Oktay Kaynarca’nın başrolünü üstlendiği yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ın çekimleri başladı. Oktay Kaynarca'nın hayranları paylaşılan fotoğrafları yorum yağmuruna tuttu.

ATV ekranlarında yayınlanacak olan dizi iddialı bir oyuncu kadrosuyla çekimlerine başladı.

Oktay Kaynarca'nın yapımcılığınıda üstlendiği dizi şimdiden büyük merak konusu olmaya başladı.Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın ani bir kararla yayından kaldırılmasına çok üzülen hayranları yeni dizisi Ben Bu Cihana Sığmazam'ı büyük bir heyecan ile beklemeye başladı.

İşte dizi setinden ilk kareler;