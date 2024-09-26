Okullarda Gazze'den bahsedilmesi Ece Üner'i rahatsız etti Halk TV sunucusu Ece Üner, "Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" temasıyla hazırlanan açılış dersinden rahatsız oldu.

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Haber Merkezi

20 milyondan fazla öğrenci, 3 aylık yaz tatilinin ardından 9 Eylül Pazartesi günü yeniden ders başı yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ilk ders için 81 ile yazı gönderildi.

İLK DERS "ÇANAKKALE VE GAZZE" OLDU

Yeni eğitim ve öğretim yılının ilk haftasının ilk dersinde temel eğitim ve ortaöğretim kademesindeki tüm sınıflarda, "Çanakkale'den Gazze'ye Bağımsızlık Ruhu ve Vatan Sevgisi" temasıyla hazırlanan açılış dersiyle eğitime başlandı.

Ders, ilkokul ve ortaokul düzeylerinde 40 dakika süreyle verildi.

Bu dersle, öğrencilerin vatan sevgisini, kardeşliği, yardımseverliği, adaleti ve özgürlüğü, Türk ve Filistin halklarının birlikte mücadele ettiği tarihi olaylar üzerinden öğrenmeleri amaçlandı.

ECE ÜNER, ÖĞRENCİLERE GAZZE'NİN ANLATILMASINDAN RAHATSIZ OLDU

Ne var ki, gençlere öğretilmek istenen bu tema, bazılarını rahatsız etti.

Halk TV'de sunuculuk yapan Ece Üner, söz konusu uygulamaya tepki göstererek şunları söyledi:

9 Eylül'de okullar açıldı. Aynı zamanda İzmir'in Yunan işgalinden kurtuluşuydu. Ama 9 Eylül'de Kurtuluş Savaşı'nı, İzmir'in kurtuluşunu anlatmak yerine Gazze anlatıldı.