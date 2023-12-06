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Olan ona oldu! Dilan Polat’ın oğlu şimdi devlet okulunda… İşte o görüntüler

Olan ona oldu! Dilan Polat’ın oğlu şimdi devlet okulunda… İşte o görüntüler Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarıyla tutuklanarak cezaevine gönderilen Dilan Polat, günden güne çocuklarına kavuşmayı beklerken yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dilan Polat'ın oğlu Milan Efe'nin devlet okulundaki görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.