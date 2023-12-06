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Dilan Polat ve Engin Polat çiftinin hukuki durumlarıyla birlikte medya ve toplumun gündemini meşgul etmeye devam ediyor.
Kara para aklama, vergi kaçırma gibi suçlamalarla tutuklanan Dilan Polat, bu kez çocuklarıyla gündeme geldi.
Çocuklarına düşkünlüğü ile bilinen Dilan Polat, çocuklarına kavuşmak için gün sayarken, yeni bir gelişme yaşandı.
Devlet okuluna kaydedildi
Çocukları Milan Efe'nin özel okuldan alınıp devlet okuluna kaydedilmesi sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.
Milan Efe’nin devlet okulundaki görüntüleri görenleri şaşkına çevirdi. İşte o anlar…