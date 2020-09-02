Olay TV kimin? Olay TV Ekrem İmamoğlu'nun mu? Olay TV nerede?

Olay TV kimin? Olay TV Ekrem İmamoğlu'nun mu? Olay TV nerede?

Olay TV'nin tekrar açılmasının ardından bağlantıları ve yeni isimleri nedeyiyle Olay TV'nin kime ait olduğu merak edildi. Olay TV kimin? Ekrem İmamoğlu Olay TV'yi satın mı aldı? Olay TV nerede?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın isimlerce satın alınarak merkezi Bursa'dan İstanbul'a taşınan Olay TV'nin sahibi kim? Olay TV'nin finansörü Ekrem İmamoğlu'mu?

Olay TV'nin tekrar aktif yayın hayatına geçmek üzere kadrosuna yeni isimler dahil etmesiyle birlikte kanalı kimin satın aldığı da merak konusu oldu.

Vatandaşlar Olay TV'yi kim satın aldı, Olay TV'nin sahibi kim, Ekrem İmamoğlu ile Olay TV'nin ne alakası var merak ediyor.

Medyada görünür olmak isteyen ve İstanbul'daki şikayetlerden, vatandaşa hizmetten çok siyasi arenada boy göstererek kendisi için Cumhurbaşkanlığı anketleri yaptıran Ekrem İmamoğlu Olay TV'yi satın mı aldı?

İşte Olay TV'nin sahibi ve ekibine dahil ettiği isimler...

İBB'DEN OLAY TV'YE TRANSFER

Ekrem İmamoğlu'nun finansörlüğüyle kurulduğu iddia edilen Olay TV'nin yönetiminin başına ise İBB Basın Müşaviri Süleyman Sarılar'ın getirildiği biliniyor.

Olay TV'nin Ankara Temsilcisi de belli oldu.

Gazeteci Özlem Akarsu, Olay TV'nin Ankara Temsilciliği görevine getirildi.

NEVŞİN MENGÜ OLAY TV'DE

Yapılanmaya giden kanalın kadrosunda yeni isimler yer almaya başladı. Nevşin Mengü'nün Olay TV'ye geçmesinin ardından, 'Olay TV kadrosunda kimler olacak? Olay TV'de hangi isimler yer alıyor?' gibi soruların cevapları da merak edilmeye başlandı.

İBB Başkanı İmamoğlu'na yakın isimler, Cavit Çağlar'ın sahibi olduğu Bursa'dan yayın yapan Olay TV'yi satın alarak kanalın merkezini İstanbul'daki lüks binaya taşıdı.

Yeniden yapılanmaya gidilen kanalın kadrosuna da yeni isimler eklenmeye başladı.

CNN TÜRK'TEN KOVULAN NEVŞİN MENGÜ'NÜN OLAY TV'DEKİ GÖREVİ

3 yıl öncesine kadar CNN Türk ekranlarında görmeye alışkın olduğumuz Nevşin Mengü, CNN Türk'ten kovulmasının ardından gazetelerde ve dijital platformlarda karşımıza çıkmaya başladı.

Peki, Nevşin Mengü neden CNN Türk ekranlarından kovuldu? 3 yıldır dijital platformalarda ekrana çıkan Nevşin Mengü, 3 yıl sonra yeni bir kanalla anlaşma mı yaptı? Nevşin Mengü hangi kanala çıkacak? Detaylar haberimizde...

NEVŞİN MENGÜ CNN TÜRK'TEN NEDEN KOVULDU?

Gazeteci Nevşin Mengü, 2017 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın yaptığı görüşme için "Girdisi çıktısı 23 dakika sürdü." ifadelerini kullanınca CNN Türk’teki görevine son verilmişti.

OLAY TV'NİN BİNASI NEREDE?

Nevşin Mengü'nün ekranlara çıkacağı 'Olay TV'nin yayın yaptığı yer nerede ve Olay TV'nin başında kim var?' soruları da merak konusu oldu...

OLAY TV'NİN BAŞINDA KİM VAR?

Merkezini Bursa’dan İstanbul'a taşıyan ve Kağıthane’de modern bir bina inşa eden Olay TV, kadrosuna daha önce Kanal D Haber'in eski Genel Yayın Yönetmeni Süleyman Sarılar ve NTV'nin kurucusu Nuri Çolakoğlu’nu katmıştı. Sarılar’ın yöneteceği kanalda Çolakoğlu ise danışmanlık koltuğunda oturuyor.

OLAY TV HANGİ İSİMLERLE ANLAŞTI?

Kurum ayrıca, Ankara Temsilciliği için de gazeteci ve televizyoncu Özlem Akarsu Çelik ile el sıkışmış durumda.

OLAY TV'NİN SAHİBİ KİM?

İş insanı Cavit Çağlar'ın 2019'da yılında kapısına kilit vurduğu Bursa'nın yerel televizyon kanalı Olay TV, yeni patronuyla İstanbul'da yayın hayatına başlıyor.

Nevşin Mengü, Özlem Akarsu, Süleyman Sarılar gibi tecrübeli gazetecileri kadrosuna katan Olay TV'nin yeni sahibi merak edilirken, medya kulislerinde Ekrem İmamoğlu'nun Olay TV'yi satın aldığı ve haber kanalı olarak eylül ayında yayına başlayacağı konuşuluyor. İşte, 'Olay TV uydu frekans bilgileri'...

'Olay TV kimin?', 'Ekrem İmamoğlu Olay TV'yi satın aldı mı?', 'Olay TV yayın hayatına ne zaman başlayacak?' sorularının yanıtları merak edilirken, haber kanalı olarak yayın hayatına başlayacak televizyon kanalının kadrosu yavaş yavaş şekilleniyor.

2019'DA YAYIN HAYATI SONLANMIŞTI

1994-2019 yılları arasında Bursa'nın yerel televizyon kanallarından biri olan Olay TV, sahibi Cavit Çağlar tarafından yayın hayatı sonlandırılmıştı. Kanalın iş insanı Hüseyin Kalkan'a satılmasının ardından 2020'nin yaz aylarıyla beraber Olay TV'nin İstanbul merkezli ulusal bir haber kanalı olarak yeni sezonda yayına geçeceği konuşulmaya başlandı.

Kadrosu da yavaş yavaş şekillenen kanalda Süleyman Sarılar, Nevşin Mengü, Özlem Akarsu, Duygu Demirdağ, Nuri Çolakoğlu gibi isimler yer alıyor. Detaylar haberimizde...

OLAY TV'NİN SAHİBİ HÜSEYİN KALKAN

Olay TV'nin yeni sahibi iş insanı Hüseyin Kalkan'dır. Kanalın eski sahibi Cavit Çağlar, 2019'da Olay TV'yi Hüseyin Kalkan'a devretmiştir.

İstanbul'a taşınan Olay TV'nin yeni bir haber kanalına dönüştürülmesi çalışmaları için gazeteci Süleyman Sarılar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) Basın Müşavirliği görevinden ayrıldı.

Gazeteci İsmet Berkan ve ekibinin online olarak abonelerine gönderdiği 'Gündem' bülteninde, Bursa'da yayın yapan Olay TV'nin yönetiminin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yakın bir ekip tarafından devralındığı iddia edildi. İmamoğlu'nun ekibi iddiayı doğrulamazken, İstanbul'a taşınan Olay TV'nin yeni bir haber kanalına dönüştürülmesi için hazırlıkların sürdüğü öğrenildi.

EKREM İMAMOĞLU OLAY TV'Yİ SATIN ALDI MI?

İş insanı Cavit Çağlar'ın kanalın kendisine ait olmadığını duyurmasının yanı sıra, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da kanalın kendisine ait olduğunu yalanladı.

OLAY TV YAYINA NE ZAMAN BAŞLAYACAK? KADROSUNDA KİMLER VAR?

İş insanı Hüseyin Kalkan'a satıldıktan sonra merkezi Bursa'dan İstanbul'a taşınan Olay TV, ulusal haber kanalı olarak Ekim 2020'de yayın hayatına başlayacaktır. Olay TV'nin şu ana kadar belirlenen kadrosunda; Süleyman Sarılar, Nevşin Mengü, Özlem Akarsu, Duygu Demirdağ, Nuri Çolakoğlu gibi isimler yer almaktadır.

OLAY TV ANA HABERİ NEVŞİN MENGÜ SUNACAK

CNN Türk ekranlarından ayrıldıktan sonra gazete ve dijital mecralarda görmeye alıştığımız Nevşin Mengü yeniden televizyon ekranlarına dönüyor.

OLAY TV ANKARA TEMSİLCİSİ ÖZLEM AKARSU OLDU

Gazete Duvar'da yaptığı özel haberlerle gündem olan gazeteci Özlem Akarsu, Olay TV'nin Ankara temsilcisi oldu.

OLAY TV HAKKINDA

Kuruluş: 19 Aralık 1994

Kapanış: 31 Ekim 2019

Yeni yayın tarihi: Ekim 2020

Sahipleri: Cavit Çağlar (1994-2008, 2010-2019), TMSF (2008-2010), Hüseyin Kalkan (2020)

Eski genel merkez: Gürsu, Bursa

Yeni genel merkez: Kağıthane, İstanbul

OLAY TV'NİN KISACA YAYIN HAYATI

Olay TV, 19 Aralık 1994 tarihinde Cavit Çağlar tarafından kurulmuş televizyon kanalıdır. Kanalın kuruluşundan 2 yıl sonra da haber kanalı olan NTV (Nergis TV) kurulmuştur. Olay gazetesi ve Olay FM'le birlikte Olay Medya Grubu'nun (Nergis Holding) kanalıydı, ancak 7 Mart 2008 tarihinde kanala TMSF tarafından tüm şirketleriyle birlikte el koymasıyla TMSF'nin eline geçmiştir.

Aralık 2010'da Cavit Çağlar ile TMSF anlaşıp Olay Medya Grubu, Cavit Çağlar'a geri verilmiştir. Cavit Çağlar Ağustos 2020'de Olay TV'yi iş insanı Hüseyin Kalkan'a satmıştır.

31 Ekim 2019'da yayın hayatına son verilmiştir. 2020 Ekim ayında yeniden yayına başlaması düşünülmektedir.

OLAY TV NEREDE? OLAY TV AÇIK ADRES

İş insanı Hüseyin Kalkan'ın sahibi olduğu Olay TV'nin merkezi, İstanbul Kağıthane'de yer almaktadır.